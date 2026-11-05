Lenzing verbessert Profitabilität: Das zeigen die Zahlen nach 9 Monaten
Weniger Umsatz, höhere Margen: Lenzing bleibt operativ stabil, schreibt aber rote Zahlen. Mit einem Portfolio-Umbau, Einsparungen und frischem Kapital will der Konzern gegensteuern.
Foto: Lenzing Group
- Der Umsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 2,3 Prozent auf 1,93 Mrd. Euro, vor allem wegen geringerer Absatzmengen und niedrigerer Zellstoffpreise.
- Das bereinigte EBITDA blieb mit 353 Mio. Euro nahezu stabil; die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 17,9 auf 18,3 Prozent. Im dritten Quartal stieg sie gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozentpunkte auf 17,3 Prozent.
- Das ausgewiesene EBITDA betrug 316,4 Mio. Euro und enthielt 36,6 Mio. Euro an Restrukturierungseffekten. Das EBIT lag wegen nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungen von 136,1 Mio. Euro bei minus 55,1 Mio. Euro; der Konzernverlust nach Steuern betrug 130,3 Mio. Euro.
- Mit der Strategie „Grow Nonwovens. Reset Textile“ richtet Lenzing das Portfolio auf profitables Vliesstoffwachstum und hochwertige Textilfasern aus und zieht sich schrittweise aus margenschwachen Standardfasern zurück.
- Das Unternehmen strebt zusätzliche Einsparungen von 120 Mio. Euro bis Ende 2027 an. Die Produktion in Heiligenkreuz soll bis Ende des ersten Quartals 2027 und in Grimsby bis Ende 2027 eingestellt werden.
- Lenzing erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von 430 bis 460 Mio. Euro. Eine Kapitalerhöhung von rund 300 Mio. Euro und geplante Finanzierungsvereinbarungen in ähnlicher Höhe sollen die Finanzstruktur stärken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,580EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,52 % im
Minus.
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