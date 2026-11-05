Wirkstoffforscher Evotec dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht
- Evotec peilt bis 2030 eine Milliarde Euro Umsatz an
- Ebitda-Marge soll später auf über 20 Prozent steigen
- Umsatz sinkt in neun Monaten um rund 13 Prozent
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoff-Entwickler Evotec passt trotz Fortschritten bei seinem laufenden Konzernumbau seine mittelfristigen Ambitionen leicht an. Bis 2030 will das Hamburger Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag seinen Umsatz auf eine Milliarde Euro steigern. Im Frühjahr hatten die Hanseaten in diesem Zeitraum noch einen Anstieg auf mehr als eine Milliarde Euro angepeilt. Zusätzlich bestehe aber weiteres Umsatzpotenzial von einer Milliarde Euro, sollte sich das Portfolio an Partnerprogrammen noch stärker entwickeln als aktuell angenommen, hieß es vom SDax -Konzern anlässlich der Vorlage endgültiger Zahlen für das dritte Quartal weiter.
Auch seine Profitabilitätsziele verschiebt der Konzern etwas nach hinten. So soll nun die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigte Ebitda-Marge) bis Ende 2028 bei 20 Prozent herauskommen und bis Ende 2030 auf mehr als 20 Prozent klettern. Zuletzt wollte Evotec diese Schwellen jeweils schon bis zum Jahr 2028 beziehungsweise bis 2030 erreichen. Zuvor war sogar eine Marge von mehr als 20 Prozent bereits für 2028 angepeilt. Die bereits im Sommer gesenkten Ziele für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.
Wie bereits seit den Eckdaten von Mitte Oktober bekannt ist, ging der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahr um rund 13 Prozent auf gut 465 Millionen Euro zurück. Im dritten Quartal lag der Erlös mit knapp 165 Millionen Euro aber über dem Niveau der ersten beiden Jahresviertel. Das bereinigte operative Ergebnis kam den endgültigen Berechnungen zufolge in den ersten drei Quartalen bei minus 44,3 Millionen heraus, nach minus 16,9 Millionen ein Jahr zuvor./tav/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 2,905 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000EUR was eine Bandbreite von +234,34 %/+0,30 % bedeutet.
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Sollte die Zulassung kommen, könnten daraus über Jahre wiederkehrende Produktionsumsätze entstehen. Mindestens genauso wichtig finde ich aber, dass Vertex damit die J.POD-Technologie für den kommerziellen Einsatz bestätigt. Das dürfte auch bei anderen Pharmakonzernen Türen öffnen.
Zusammen mit Sandoz wird langsam deutlich, welches Potenzial in JEB steckt. Natürlich hängt noch einiges von der Zulassung und dem Produktionshochlauf ab. Aber für mich ist das heute die eigentlich spannende Nachricht.
Da kommt ein Analysehaus mit einer Kaufempfehlung (soo viele gibt es davon nicht mehr) und einem Kursziel, was ca. 80% über dem aktuellen Kurs liegt. Und Eure Interpretation daraus ist, dass diese Analyse den Sprung über die 3 Euro gestoppt hat und zudem von denen so gewollt war? Ich frage mich bei so etwas immer, welche intellektuelle/logische Leistung dahinter steckt und warum der gesunde Menschenverstand so oft abhanden kommt. Mit dem Track Record der letzten Jahre nimmt den Analysten doch eh keiner mehr ernst. Das bisherige 10 Euro Ziel war sowieso Mumpitz und wurde – ich weiß es nicht, da ich die Reports nicht gesehen habe – die letzten Monate ggf als „under review“ gelabelled. Warum er dann gerade diese Woche einen Teil des Realitätssinns wiedergefunden hat, weiß man natürlich nicht.
Und direkt davor die nächste zusammengesponnene Idee, dass WL alles kennt, alles weiß und „noch sehr viele positive Kontakte hat“ und ggfs Aktien kauft. WTF. Wofür braucht es so etwas und das ist doch völlig irrelevant, ob der Aktien hält oder nicht. Und welche positiven Kontakte? Sind doch alle von früher bereits gegangen und dann soll er über den Status von Projekten im Detail Bescheid wissen und kaufen? Diese Theorien in den Foren machen mich feddisch ;-)
Ich habe für alle Vielleser nun meine Unternehmensanalyse zu Evotec auf meiner Website fertiggestellt. Ich stelle Evotec dort kurz vor, was sie tun und warum sie wo was umbauen und was aus meiner Sicht passieren muss, damit der Umbau erfolgreich verläuft.
Ich halte Evotecs strategische Neuausrichtung für richtig und nachvollziehbar. Ein konzentrierteres Standortnetz, bessere operative Steuerung und eine stärkere Vermarktung von Technologie passen zu den erkennbaren Problemen die Evotec zu bewältigen hat. Auch die Verbindung von experimenteller Forschung mit KI, Patientendaten und menschlichen Zellmodellen hat aus meiner Sicht wirtschaftliches Potenzial. Die konkreten Kooperationen zeigen, dass bereits an realen Forschungsaufgaben gearbeitet wird.
Gleichzeitig bleibt meine Einschätzung sehr vorsichtig. Die Prognosesenkung, der hohe operative Mittelabfluss und die Abhängigkeit von einzelnen Partnerschaften verlangen mehr als Vertrauen in die Technologie. Für mich muss Evotec beweisen, dass Aufträge zu Umsatz werden, der Umbau die laufende Wirtschaftlichkeit verbessert und Fortschritte bei KI und Biologikatechnologie beim Kunden einen bezahlten Mehrwert schaffen.
Ich sehe die Chance auf einen substanziellen Turnaround aber seine wirtschaftliche Bestätigung steht noch aus. Am überzeugendsten wäre für mich eine Folge mehrerer Quartale mit besserer Umsatzqualität, sinkendem Mittelverbrauch und verlässlich eingehaltenen Zielen. Dann würde aus der gegenwärtigen Hoffnung auf eine Erholung eine deutlich belastbarere Unternehmensentwicklung. Anschließend kann man an eine Neubewertung denken. Sollte Evotec der Umbau gelingen, seine Einnahmen auf mehr Kunden verteilen und wieder steigern können, aus alledem auch wieder Gewinne ziehen, dann wäre aus meiner Sicht auch ein erheblicher Bewertungsaufschlag gerechtfertigt. Als Nächstes werde ich eine Aktienanalyse und eine Chartanalyse zu Evotec veröffentlichen, die verschiedene Szenarien mit Kurszielen enthalten werden.