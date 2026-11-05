Wirkstoffforscher Evotec dämpft und verschiebt Mittelfristziele leicht

Ich habe für alle Vielleser nun meine Unternehmensanalyse zu Evotec auf meiner Website fertiggestellt. Ich stelle Evotec dort kurz vor, was sie tun und warum sie wo was umbauen und was aus meiner Sicht passieren muss, damit der Umbau erfolgreich verläuft.





https://aktientrend.org/evotec-unternehmensanalyse-umbau-ki-turnaround-2026/





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Auszug aus der Analyse:

Ich sehe in Evotec ein wissenschaftlich interessantes Unternehmen, dessen wirtschaftliche Bewährungsprobe noch bevorsteht. Der Konzern verfügt über Forschungsplattformen, langjährige Partnerschaften und eine eigene Biologika-Technologie. Gleichzeitig reichen diese Stärken bisher nicht aus, um verlässlich Geld zu verdienen. Für mich entscheidet sich der Turnaround daran, ob aus technologischer Qualität wiederkehrender Umsatz, bessere Auslastung und ein tragfähiger Cashflow werden.

[…]

Ich halte Evotecs strategische Neuausrichtung für richtig und nachvollziehbar. Ein konzentrierteres Standortnetz, bessere operative Steuerung und eine stärkere Vermarktung von Technologie passen zu den erkennbaren Problemen die Evotec zu bewältigen hat. Auch die Verbindung von experimenteller Forschung mit KI, Patientendaten und menschlichen Zellmodellen hat aus meiner Sicht wirtschaftliches Potenzial. Die konkreten Kooperationen zeigen, dass bereits an realen Forschungsaufgaben gearbeitet wird.

Gleichzeitig bleibt meine Einschätzung sehr vorsichtig. Die Prognosesenkung, der hohe operative Mittelabfluss und die Abhängigkeit von einzelnen Partnerschaften verlangen mehr als Vertrauen in die Technologie. Für mich muss Evotec beweisen, dass Aufträge zu Umsatz werden, der Umbau die laufende Wirtschaftlichkeit verbessert und Fortschritte bei KI und Biologikatechnologie beim Kunden einen bezahlten Mehrwert schaffen.

Ich sehe die Chance auf einen substanziellen Turnaround aber seine wirtschaftliche Bestätigung steht noch aus. Am überzeugendsten wäre für mich eine Folge mehrerer Quartale mit besserer Umsatzqualität, sinkendem Mittelverbrauch und verlässlich eingehaltenen Zielen. Dann würde aus der gegenwärtigen Hoffnung auf eine Erholung eine deutlich belastbarere Unternehmensentwicklung. Anschließend kann man an eine Neubewertung denken. Sollte Evotec der Umbau gelingen, seine Einnahmen auf mehr Kunden verteilen und wieder steigern können, aus alledem auch wieder Gewinne ziehen, dann wäre aus meiner Sicht auch ein erheblicher Bewertungsaufschlag gerechtfertigt. Als Nächstes werde ich eine Aktienanalyse und eine Chartanalyse zu Evotec veröffentlichen, die verschiedene Szenarien mit Kurszielen enthalten werden.



