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    JPMorgan erwartet Kurseinbruch von Rheinmetall - Ziel gesenkt

    ANALYSE-FLASH

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    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Rheinmetall-Kursziel auf 1.150 Euro
    • Fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung in elf Monaten
    • Perry hält Rheinmetalls 2030-Ziele für unrealistisch
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan erwartet Kurseinbruch von Rheinmetall - Ziel gesenkt
    Foto: 472849734

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach der nachbörslichen Gewinnwarnung von 1350 auf 1150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien könnten am Donnerstag um rund 10 Prozent abtauchen, schrieb David Perry am Mittwochabend. Immerhin sei es die fünfte Umsatz- oder Gewinnwarnung binnen elf Monaten. Zudem seien die langfristigen Umsatzaussichten für einige Heeres-Produkte zunehmend unklar. Obendrein hegt Perry zunehmend Zweifel an den Zielen für die zahlreichen Gemeinschaftsunternehmen, die seit Oktober 2024 avisiert wurden. Die Strategie sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch. Perry hält vor dem Kapitalmarkttag am 27. November am Stempel "Negative Catalyst Watch" für Rheinmetall-Aktien fest. Die Düsseldorfer müssten dann wohl auch ihre Ziele für 2030 korrigieren - vermutlich sogar deutlich./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 23:09 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 922,7 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.394,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +20,07 %/+94,23 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 887,78, was einem Rückgang von -2,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und die erwarteten Q3-Zahlen. Im Fokus stehen eine mögliche Verschiebung des Arminius-/Boxer-Auftrags und dadurch ausbleibende Vorauszahlungen von rund drei Milliarden Euro. Diskutiert werden Risiken für Auftragsziel, Free Cashflow und nachhaltige Rentabilität trotz voller Auftragsbücher. Berenberg bleibt bei Halten mit Kursziel 1.020 Euro, Jefferies bei Kaufen. Ob die Zahlen eine Trendumkehr auslösen können, bleibt umstritten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.


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