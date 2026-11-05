JPMorgan erwartet Kurseinbruch von Rheinmetall - Ziel gesenkt

Zitate:

"Schaut man sich an, wie RM sein Geld verdient, fällt die hohe Relevanz der Munitionsverkäufe auf. Der Umsatzanteil der Munitionssparte ist von 2021 (also vor dem Ukraine-Krieg) bis heute (H1/26 (https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Investor%20R… )) von 22 % auf 37 % gestiegen, die Sparte ist aber gleichzeitig auch die mit Absatnd margenträchtigste. Mit aktuell 26 % (2021: 17,6 %(!)), ist sie die einzige, die derzeit über der Prognosegröße von 19 % liegt, alle anderen Sparten liegen darunter (Luftabwehr: 16,3 %, Fahrzeuge: 12,5 %, Marine: 9,7 %, Digitales: 9,6 %).





Heißt, die Erreichung der RM-Gewinnziele steht und fällt mit der Munitionssparte ."





"Sollten sich Boxer-Abrufe , SkyRanger- und Schwerer Waffenträger-Auslieferungen erheblich verzögern, könnte das den geplanten Vorratsabbau beeeinträchtigen. Ja, solte RM bereits für erwartete zeitnahe Großabrufe voreingekauft haben, könnte sich der prognostizierte Bestandsabbau im schlechtesten Fall sogar in einen weiteren (erheblichen) Bestandsaufbau verwandeln, mit den entsprechenden Folgen für den Cash Flow."









Jahresprognose 2026 ein weiteres(!) Mal gesenkt ( Boxer-Auftrages und solche bei der Artilleriemunition . Die Folge sind eine reduzierte Umsatzerwartung und eine reduzierte Margenerwartung, -> Völlig unüberraschenderweise hat Rheinmetall heute diegesenkt ( https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-11/7003542… ). War es im Sommer noch der Fregatten-Auftrag, den man aus der Planung nehmen mußte - wohin er nur in einem Anfall von Pappergerschen Größenwahn geandert sein kann - gibt es heute gleich zwei Gründe: Die Verschiebung desund solche bei der. Die Folge sind eine reduzierte Umsatzerwartung und eine reduzierte Margenerwartung,





-> Noch viel krachender verfehlen als das Umsatz- und Margenziel wird Herr Papperger aber sein extrem großsouriges Backlog-Ziel (vulgo: den Auftragsbestand) zum Jahresende.





März 2026 standen da in der Präsentation ( Imstanden da in der Präsentation ( https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Investor%20R… ) auf Seite 20 noch sagenhafte 135 Mrd. €.





August ( Im https://www.rheinmetall.com/Rheinmetall%20Group/Investor%20R… , Seite 20) waren es dann nach Wegfall des völlig utopischen Fregattenauftrages es dann nur noch 100 Mrd. €. Was sofern interessant ist, als die Fregatten vorher nur mit 12 Mrd. € eingebucht waren. Woher der Schwund um weitere immerhin 23 Mrd. € herrührte, darüber schwieg sich der sonst stets so sprachgewaltige CEO tunlichst aus. Lustigerweise wurden die zugehörigen farbigen Prognose-Säulen sicherheitshalber dann auch nicht mehr mit Beträgen unterlegt - ganz anders als noch im März...





Zum Ende des H1/26 stand das Backlog bei 80,5 Mrd. €. Laut heutiger Meldung wurden in Q3 3,1 Mrd. € umgesetzt und neue Aufträge über 2,9 Mrd. € verbucht. Damit müßte nach Adam Riese der Backlog zum Ende Q3 irgendwo um 80,3 Mrd. € stehen (vor eventuellen Stornierungen).





Der heute prognostizierte Jahresumsatz von 13,2 Mrd. € impliziert einen Q4-Umsatz von 4,8 Mrd. €. Damit müßten in Q4 stolze 24,5 Mrd. € an neuen Aufträgen hereinkommen, um das bereits deutlich gesenkte (!) Jahresendziel von 100 Mrd. € zu erreichen.





Boxer-Verschiebung - dem mit wohl über 12 Mrd. € mit weitem Abstand größten zu erwartenden Auftrag (Verfehlung im zweistelligen Mrd. €-Bereich ist hier sehr wahrscheinlich. Wer mag das, nach der wahrscheinlichenVerschiebung - dem mit wohlmit weitem Abstand größten zu erwartenden Auftrag ( https://www.hartpunkt.de/boxer-grossbestellung-arminius-komm… ) - glauben? Eine





Im Gesamtjahr von 135 Mrd. € auf vermutlich unter 90 Mrd. € - das ist eine Verfehlung von mal eben (mehr als) einem Drittel!





Papperger hat in den letzten Jahren ein großes Rad - nein, ein riesiges Rad - gedreht. Alles, was bei Drei nicht auf den Bäumen war, wurde gekauft. Und überall mußte Herr P. dabei sein. Wie zum Beispiel beim Schiffbau, welcher vorher nicht zu Rheinmetall gehörte, notorisch unterfinanziert ist und vernachlässigenswerte Synergien schafft. Zuerst eine große deutsche Werft - nur leider kam der Fregatten-Aufttrag nicht -, zuletzt eine völlig ruinöse rumänische Werft, nur um dort einen Auftrag zu aquirieren. Papperger fährt definitiv einen heißen Reifen. Da müssen schon die Aufträge in gigantische Dimensionen wachsen - so wie in seinen Präsentationen - damit sich das am Ende wirklich alles trägt. Bei der Munition hat er ja die CAPEX schon massiv zusammengestrichen - auch hier aber erst nach einer vorherigen Einkaufs- und Investitionssause. Stottert es jetzt bei diesem Hauptgewinnmotor, und schiebt der notorisch klamme Bund die Boxer-Bestellungen weiter hinaus und/oder speckt sie deutlich ab, dann kann das Rheinmetall-Großkampfschiff auch ganz schnell eine unangenehme Schlagseite bekommen. Schiffe, Panzer, Lkw, Munition, Raketen, Satelliten, Drohnen, Electronic Warfare - hoffentlich verliert Papperger da nicht irgendwann den Überblick. Er wäre nicht der erste Firmenlenker, dem das passiert.