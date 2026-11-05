Siemens Healthineers legt Restrukturierungsprogramm auf
Neue Struktur
- Healthineers startet Effizienzprogramm 2028 bis 2030
- Abspaltung und Labordiagnostik treiben die Kosten hoch
- Programm soll 300 Millionen Euro Mehrkosten auffangen
ERLANGEN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers bringt ein Effizienzprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 auf den Weg. Dies geschieht im Zusammenhang mit der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens sowie der Trennung von der Labordiagnostik. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit.
So sieht sich Healthineers durch die Entflechtung vom Siemens-Konzern höheren Kosten ausgesetzt. Auch die Abspaltung der Labordiagnostik sowie die teilweise Einstellung des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst höhere Ausgaben. Insgesamt führt dies den Angaben zufolge allein zu jährlichen Belastungen von rund 300 Millionen Euro, die das Unternehmen mit dem Programm angehen will. Zudem passt das Unternehmen seine Strukturen an die neuen Gegebenheiten an. Die künftige Aufstellung soll schlanker werden./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,30 % und einem Kurs von 42,60 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -3,33 %/+23,52 % bedeutet.
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Die Aktie ist schon sehr sehr geil, muss man sagen!
ich gehe davon aus, das der Rücksetzer schnell aufgeholt wird und die
die > 300 € kommen, SIEMENS ist hinsichtlich KI bestens aufgestellt