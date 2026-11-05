Kontron schrumpft leicht - Prognose für 2026 bestätigt
- Kontron setzte in neun Monaten etwas weniger um
- Chipkrise verursachte Warenstau von 68,6 Mio Euro
- Jahresziele bestätigt: 225 Mio Euro bereinigtes Ebitda
LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die Speicherchipkrise habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal ausgeliefert werden. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.
In den ersten neun Monaten gingen die Erlöse um knapp zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert und das Com-Geschäft herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Personalabbau um knapp acht Prozent auf 151,0 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen auf 52,7 Millionen Euro zurück. Das war weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.
Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 18.366 auf Ariva Indikation (04. November 2026, 21:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +36,34 %/+46,83 % bedeutet.
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Moderat bis gut (ca. 55–70 % Wahrscheinlichkeit für deutlich steigende Kurse bis Ende 2027), abhängig vor allem von der Umsetzung des Auftragsbestands und der Margenentwicklung. „Deutlich steigend“ definiere ich hier als ca. +40–70 % oder mehr vom aktuellen Niveau (rund 20–20,50 € im Oktober/November 2026).
Die Aktie notiert zuletzt um die 20–20,50 € (Xetra/Lang & Schwarz). Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 1,23–1,25 Mrd. €. Analysten sehen im Konsens ein 12-Monats-Kursziel von rund 29–30 € (Bandbreite ca. 23,50–35 €), was ein rechnerisches Upside von ca. 45–70 % impliziert. Besonders optimistisch ist mwb research mit einem unveränderten Kursziel von 35 € und „Buy“-Empfehlung (Stand Oktober 2026).
Kontron (vormals S&T) fokussiert sich auf IoT/Embedded Computing, Software + Solutions, Smart IoT, Transportation/Bahn und Defense. Die strategischen Ziele bis 2030 sind ambitioniert: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA.
Wichtige Punkte für 2026–2028 (Analystenschätzungen, u. a. mwb und Konsens):
- Umsatz: 2026 ca. 1,60–1,65 Mrd. € (teilweise belastet durch Portfolioeffekte und Restrukturierung), 2027 ca. 1,72–1,79 Mrd. €, 2028 ca. 1,85–1,92 Mrd. €.
- EPS: 2026 ca. 1,55–1,67 €, 2027 ca. 2,00 €, 2028 ca. 2,30–2,34 €.
- EBITDA-Margen sollen sich nach der GreenTec-Restrukturierung (Einsparungen >30 Mio. € p. a. ab 2027) und dem Hochlauf höherwertiger Bereiche verbessern.
- Defense: 2026 bereits >200 Mio. € Umsatz bei ca. 20 % EBITDA-Marge erwartet; strukturell unterstützt durch steigende Verteidigungsausgaben.
- Weitere Treiber: Bahntechnik (u. a. FRMCS), Software/Subscriptions (u. a. KontronOS und Cybersicherheit durch EU-CRA), Edge AI/Physical AI sowie bessere Umsetzung des hohen Auftragsbestands (Backlog) ab 2027.
Bei einem EPS von ca. 2 € 2027 wäre die Aktie bei 20 € mit einem KGV von 10 sehr günstig bewertet, sofern das Wachstum und die Margenstabilisierung eintreten. Die Bewertung (EV/Sales, EV/EBITDA) liegt im Vergleich zu Wachstum und Cashflow-Potenzial eher moderat bis attraktiv.
- Umsetzung: Der hohe Auftragsbestand muss ab 2027 stärker in Umsatz und Cashflow umgewandelt werden. Verzögerungen (Lieferketten, Komponenten) waren in der Vergangenheit ein Thema.
- 2026 ist ein Übergangsjahr mit Restrukturierungskosten (GreenTec) und vorübergehend niedrigerem berichteten EBIT/EPS.
- Makro/Zyklus: Konjunktur, Chipverfügbarkeit und Nachfrageschwankungen in Industrie/Automotive.
- Wettbewerb und Execution-Risiken bei der Internationalisierung (USA/China) und dem Software-Anteil.
- Der Kurs hat 2026 bereits Phasen der Schwäche hinter sich (52-Wochen-Range ca. 16–26 €).
Die Kombination aus:
- klaren strukturellen Wachstumstreibern (Defense, Rail, Software/Cyber, AI-Edge),
- ambitionierten, aber nachvollziehbaren 2030-Zielen,
- günstiger Bewertung relativ zu den erwarteten Gewinnen ab 2027 und
- positiven Analystenmeinungen (überwiegend Buy, Kursziele deutlich über dem aktuellen Kurs)
spricht für eine gute Chance auf deutlich steigende Kurse bis Ende 2027. Realistisch erscheint ein Szenario in Richtung 28–35 €, wenn der Backlog-Abbau und die Margenverbesserung planmäßig laufen. Ein reines „Weiter-so“ ohne positive Überraschungen könnte eher moderate Kursgewinne bringen. Starke negative Überraschungen bei der Execution oder im makroökonomischen Umfeld würden das Potenzial deutlich dämpfen.
Sollte Kontron jemals auf so ein Ding hereinfallen, stoße ich meine Position sofort und zur Gänze ab. 😅