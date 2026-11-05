KI-Hasser nicht weiterlesen ... einfach weiterschlafen





Bro KI Grok auf die Frage "Wie wahrscheinlich sind deutlich steigende Kurse für Kontron bis 2027 ?"





Moderat bis gut (ca. 55–70 % Wahrscheinlichkeit für deutlich steigende Kurse bis Ende 2027), abhängig vor allem von der Umsetzung des Auftragsbestands und der Margenentwicklung. „Deutlich steigend“ definiere ich hier als ca. +40–70 % oder mehr vom aktuellen Niveau (rund 20–20,50 € im Oktober/November 2026).





Aktuelle Ausgangslage

Die Aktie notiert zuletzt um die 20–20,50 € (Xetra/Lang & Schwarz). Die Marktkapitalisierung liegt bei ca. 1,23–1,25 Mrd. €. Analysten sehen im Konsens ein 12-Monats-Kursziel von rund 29–30 € (Bandbreite ca. 23,50–35 €), was ein rechnerisches Upside von ca. 45–70 % impliziert. Besonders optimistisch ist mwb research mit einem unveränderten Kursziel von 35 € und „Buy“-Empfehlung (Stand Oktober 2026).





Fundamentale Treiber bis 2027/2030

Kontron (vormals S&T) fokussiert sich auf IoT/Embedded Computing, Software + Solutions, Smart IoT, Transportation/Bahn und Defense. Die strategischen Ziele bis 2030 sind ambitioniert: 2,6 Mrd. € Umsatz und 420 Mio. € EBITDA.

Wichtige Punkte für 2026–2028 (Analystenschätzungen, u. a. mwb und Konsens):

Umsatz: 2026 ca. 1,60–1,65 Mrd. € (teilweise belastet durch Portfolioeffekte und Restrukturierung), 2027 ca. 1,72–1,79 Mrd. €, 2028 ca. 1,85–1,92 Mrd. €. EPS: 2026 ca. 1,55–1,67 €, 2027 ca. 2,00 €, 2028 ca. 2,30–2,34 €. EBITDA-Margen sollen sich nach der GreenTec-Restrukturierung (Einsparungen >30 Mio. € p. a. ab 2027) und dem Hochlauf höherwertiger Bereiche verbessern. Defense: 2026 bereits >200 Mio. € Umsatz bei ca. 20 % EBITDA-Marge erwartet; strukturell unterstützt durch steigende Verteidigungsausgaben. Weitere Treiber: Bahntechnik (u. a. FRMCS), Software/Subscriptions (u. a. KontronOS und Cybersicherheit durch EU-CRA), Edge AI/Physical AI sowie bessere Umsetzung des hohen Auftragsbestands (Backlog) ab 2027.

Bei einem EPS von ca. 2 € 2027 wäre die Aktie bei 20 € mit einem KGV von 10 sehr günstig bewertet, sofern das Wachstum und die Margenstabilisierung eintreten. Die Bewertung (EV/Sales, EV/EBITDA) liegt im Vergleich zu Wachstum und Cashflow-Potenzial eher moderat bis attraktiv.





Risiken und Unsicherheiten

Umsetzung: Der hohe Auftragsbestand muss ab 2027 stärker in Umsatz und Cashflow umgewandelt werden. Verzögerungen (Lieferketten, Komponenten) waren in der Vergangenheit ein Thema. 2026 ist ein Übergangsjahr mit Restrukturierungskosten (GreenTec) und vorübergehend niedrigerem berichteten EBIT/EPS. Makro/Zyklus: Konjunktur, Chipverfügbarkeit und Nachfrageschwankungen in Industrie/Automotive. Wettbewerb und Execution-Risiken bei der Internationalisierung (USA/China) und dem Software-Anteil. Der Kurs hat 2026 bereits Phasen der Schwäche hinter sich (52-Wochen-Range ca. 16–26 €).





Gesamteinschätzung der Wahrscheinlichkeit

Die Kombination aus:

klaren strukturellen Wachstumstreibern (Defense, Rail, Software/Cyber, AI-Edge), ambitionierten, aber nachvollziehbaren 2030-Zielen, günstiger Bewertung relativ zu den erwarteten Gewinnen ab 2027 und positiven Analystenmeinungen (überwiegend Buy, Kursziele deutlich über dem aktuellen Kurs)

spricht für eine gute Chance auf deutlich steigende Kurse bis Ende 2027. Realistisch erscheint ein Szenario in Richtung 28–35 €, wenn der Backlog-Abbau und die Margenverbesserung planmäßig laufen. Ein reines „Weiter-so“ ohne positive Überraschungen könnte eher moderate Kursgewinne bringen. Starke negative Überraschungen bei der Execution oder im makroökonomischen Umfeld würden das Potenzial deutlich dämpfen.





Fazit:

Die Wahrscheinlichkeit für einen klaren Aufwärtstrend ist höher als 50 %, aber kein Selbstläufer. Entscheidend werden die Quartalszahlen ab November 2026 und die tatsächliche Entwicklung von Umsatz, Marge und Free Cashflow 2027 sein. Dies ist keine Anlageberatung – eigene Due Diligence und Risikobereitschaft prüfen.



