Bastei Luebbe: Profitabilität steigt – Q2 2026/27 auf Kurs
Zwischen Marktflaute und Margenplus: Bastei Lübbe steigert im zweiten Quartal die Profitabilität deutlich, senkt jedoch die Umsatzprognose für 2026/2027.
- Im ersten Halbjahr 2026/2027 erzielte Bastei Lübbe 55,2 Mio. Euro Umsatz – leicht weniger als im Vorjahr. Das Konzern-EBIT lag bei 3,7 Mio. Euro, die EBIT-Marge bei 6,6 Prozent.
- Die Profitabilität verbesserte sich im zweiten Quartal deutlich: Die EBIT-Marge stieg gegenüber dem Vorquartal von 4,4 auf 8,4 Prozent.
- Der Umsatzrückgang wurde vor allem durch das schwache Buchmarktumfeld und fehlende Blockbuster-Titel im Vergleich zum Vorjahr verursacht. Das Segment „Buch“ setzte 51,6 Mio. Euro um, die „Romanhefte“ 3,5 Mio. Euro.
- Bastei Lübbe bestätigte seine Marktführerschaft in wichtigen Bereichen wie Young und New Adult sowie Community Editions. Community-getriebene Geschäftsmodelle machten 27 Prozent, digitale Erlöse 32 Prozent des Umsatzes aus.
- Das Periodenergebnis sank auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro); das Ergebnis je Aktie betrug 0,18 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro).
- Die Jahresprognose wurde gesenkt: Für 2026/2027 erwartet das Unternehmen 114 bis 118 Mio. Euro Umsatz und 9 bis 11 Mio. Euro EBIT. Trotz niedrigerer Umsatzerwartung sollen EBIT und EBIT-Marge stabil bleiben oder steigen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,0200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im
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17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,0600EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.
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