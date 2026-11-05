🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBastei Luebbe AktievorwärtsNachrichten zu Bastei Luebbe

    Bastei Luebbe: Profitabilität steigt – Q2 2026/27 auf Kurs

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zwischen Marktflaute und Margenplus: Bastei Lübbe steigert im zweiten Quartal die Profitabilität deutlich, senkt jedoch die Umsatzprognose für 2026/2027.

    Bastei Luebbe: Profitabilität steigt – Q2 2026/27 auf Kurs
    • Im ersten Halbjahr 2026/2027 erzielte Bastei Lübbe 55,2 Mio. Euro Umsatz – leicht weniger als im Vorjahr. Das Konzern-EBIT lag bei 3,7 Mio. Euro, die EBIT-Marge bei 6,6 Prozent.
    • Die Profitabilität verbesserte sich im zweiten Quartal deutlich: Die EBIT-Marge stieg gegenüber dem Vorquartal von 4,4 auf 8,4 Prozent.
    • Der Umsatzrückgang wurde vor allem durch das schwache Buchmarktumfeld und fehlende Blockbuster-Titel im Vergleich zum Vorjahr verursacht. Das Segment „Buch“ setzte 51,6 Mio. Euro um, die „Romanhefte“ 3,5 Mio. Euro.
    • Bastei Lübbe bestätigte seine Marktführerschaft in wichtigen Bereichen wie Young und New Adult sowie Community Editions. Community-getriebene Geschäftsmodelle machten 27 Prozent, digitale Erlöse 32 Prozent des Umsatzes aus.
    • Das Periodenergebnis sank auf 2,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,9 Mio. Euro); das Ergebnis je Aktie betrug 0,18 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro).
    • Die Jahresprognose wurde gesenkt: Für 2026/2027 erwartet das Unternehmen 114 bis 118 Mio. Euro Umsatz und 9 bis 11 Mio. Euro EBIT. Trotz niedrigerer Umsatzerwartung sollen EBIT und EBIT-Marge stabil bleiben oder steigen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Bastei Luebbe ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,0200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,47 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 6,0600EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.


    Bastei Luebbe

    -1,63 %
    -0,99 %
    -3,53 %
    -7,67 %
    -33,55 %
    +10,46 %
    -16,62 %
    +3,05 %
    -33,11 %
    ISIN:DE000A1X3YY0WKN:A1X3YY
    Bastei Luebbe direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bastei Luebbe: Profitabilität steigt – Q2 2026/27 auf Kurs Zwischen Marktflaute und Margenplus: Bastei Lübbe steigert im zweiten Quartal die Profitabilität deutlich, senkt jedoch die Umsatzprognose für 2026/2027.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     