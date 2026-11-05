SUESS MicroTec meldet Rekord-Auftragsbestand von 601 Mio. €
KI-Chips füllen bei SUSS die Auftragsbücher: Rekordbestellungen stärken die Planungssicherheit, doch Lieferengpässe verschieben einen Teil der Umsätze ins Jahr 2027.
Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo
- Auftragseingang in den ersten neun Monaten: 633,5 Mio. €, davon 223,5 Mio. € im dritten Quartal – ein Rekordwert für SUSS.
- Der Auftragsbestand erreichte zum 30. September 600,6 Mio. €; ein großer Teil ist für Auslieferungen 2027 und 2028 vorgesehen und erhöht die Planungssicherheit.
- Wachstumstreiber ist die Nachfrage nach Advanced Packaging, besonders nach Coating-Lösungen für KI-Chipmodule; die Aufträge stiegen in allen Produktlinien.
- Neunmonatsumsatz: 299,8 Mio. €; Bruttomarge: 37,0 %, EBIT-Marge: 6,1 %. Lieferengpässe verschieben Umsätze teilweise ins Geschäftsjahr 2027.
- Der Free Cashflow lag bei +65,3 Mio. €; die liquiden Mittel stiegen auf 160,4 Mio. €, vor allem dank Anzahlungen für Coater-Projekte.
- SUSS erwartet 2026 einen Umsatz von 405–425 Mio. €, eine Bruttomarge von 35–37 % und eine EBIT-Marge von 5–7 %. Für die Produktionsverlagerung nach Zhubei und Sternenfels sind rund 6,2 Mio. € Einmalkosten geplant.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei SUESS MicroTec ist am 05.11.2026.
Der Kurs von SUESS MicroTec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 48,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,24 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,20EUR das entspricht einem Minus von -0,82 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.298,71PKT (+1,91 %).
-3,52 %
-8,24 %
-36,82 %
-38,46 %
+80,30 %
+158,11 %
+102,83 %
+703,57 %
+99,66 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte