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    Weniger Autos, mehr Gewinn: Ferrari hebt Jahresziele erneut an

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    Weniger Autos, mehr Gewinn: Ferrari hebt Jahresziele erneut an
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Ferrari hat im dritten Quartal trotz leicht rückläufiger Auslieferungen Umsatz und Gewinn gesteigert. Der italienische Sportwagenhersteller setzte 3368 Fahrzeuge ab, 33 weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch legte der Umsatz um sieben Prozent auf 1,90 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um zwölf Prozent auf 563 Millionen Euro; der Nettogewinn erhöhte sich um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie erreichte 2,44 Euro.

    Entscheidend für den Zuwachs war der Produktmix: Ferrari verkaufte weniger Autos, erzielte aber höhere Erlöse mit besonders profitablen Modellen und individuellen Ausstattungen. Dazu zählt der auf 799 Exemplare begrenzte Supersportwagen F80, dessen Preis bei rund 3,6 Millionen Euro liegt. Auch die Nachfrage nach Sonderausstattungen, etwa für die 296-Speciale-Familie, stützte das Geschäft. Die operative Marge verbesserte sich auf 29,7 Prozent. Das bereinigte EBITDA wuchs um zwölf Prozent auf 753 Millionen Euro und lag damit über den Analystenerwartungen von 739 Millionen Euro. Der industrielle freie Cashflow sprang um 43 Prozent auf 567 Millionen Euro.

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    Wegen der robusten Nachfrage hebt Ferrari seine Jahresziele erneut an. Der Konzern rechnet nun mit einem Umsatz von rund 7,65 Milliarden Euro, nach zuvor 7,6 Milliarden. Das bereinigte EBIT soll mindestens 2,29 Milliarden Euro erreichen, statt 2,26 Milliarden. Die angestrebte EBIT-Marge steigt auf mindestens 29,8 Prozent. Für das bereinigte EBITDA setzt Ferrari die Untergrenze von 2,97 auf drei Milliarden Euro herauf; der bereinigte Gewinn je Aktie soll mindestens 9,85 Euro betragen. Die Anhebungen fallen zwar moderat aus, folgen aber auf eine bereits zuvor verbesserte Prognose.

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    Konzernchef Benedetto Vigna verwies auf die stärker als erwartet ausgefallene Nachfrage nach personalisierten Fahrzeugen. Das Auftragsbuch reicht inzwischen bis ins Jahr 2028 und bietet damit hohe Planungssicherheit. Noch vor Jahresende will Ferrari zwei weitere Modelle vorstellen. Zudem profitiert der Hersteller von geringeren Währungsbelastungen und einem höheren Anteil margenstarker Fahrzeuge.

    Schwach bleibt das Geschäft in Teilen Asiens: In China, Hongkong und Taiwan sanken die Auslieferungen von 248 auf 143 Fahrzeuge. In Europa, Amerika und den übrigen Märkten der Region Asien-Pazifik stiegen sie dagegen. Analysten dürften insbesondere die Gründe für den Rückgang in China beobachten. An der Mailänder Börse reagierte die Aktie zunächst mit deutlichen Verlusten, drehte anschließend jedoch ins Plus. Für Anleger wird entscheidend sein, ob Ferrari seine hohen Margen auch bei regional schwächerer Nachfrage behaupten kann. Die Privatbank Berenberg bestätigte nach den Zahlen ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 384 Euro.



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