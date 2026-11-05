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    PVA Tepla nimmt im dritten Quartal Fahrt auf - Auftragsrekord

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    Für Sie zusammengefasst
    • Rekord-Auftragseingang von 273,4 Millionen Euro
    • Umsatzplus von vier Prozent, Q3 legt zwölf Prozent zu
    • Ebitda sinkt über 40 Prozent, starkes Q4 erwartet
    PVA Tepla nimmt im dritten Quartal Fahrt auf - Auftragsrekord
    Foto: adobe.stock.com

    WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat die ersten neun Monate mit einem Auftragseingang auf Rekordniveau abgeschlossen. Der Vakuumtechnologie- und Messtechnikspezialist zog Bestellungen im Wert von 273,4 Millionen Euro an Land, gut die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Zugpferd sei dabei das Metrologie-Geschäft, teilte das SDax-Unternehmen am Donerstag mit. Der Konzernumsatz stieg um vier Prozent auf knapp 182 Millionen Euro. Dabei lief das dritte Jahresviertel mit einem Erlösplus von 12 Prozent deutlich besser.

    "Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben", sagte Chefin Jalin Ketter laut Mitteilung und stellte ein bei Umsatz und Ergebnis starkes viertes Quartal in Aussicht. Nach neun Monaten liegt der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) allerdings mit 10,4 Millionen Euro noch um mehr als 40 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte die Managerin./tav/mis

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 30,19 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +68,81 %/+83,49 % bedeutet.





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