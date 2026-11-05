PVA Tepla nimmt im dritten Quartal Fahrt auf - Auftragsrekord
- Rekord-Auftragseingang von 273,4 Millionen Euro
- Umsatzplus von vier Prozent, Q3 legt zwölf Prozent zu
- Ebitda sinkt über 40 Prozent, starkes Q4 erwartet
WETTENBERG (dpa-AFX) - Das Technologieunternehmen PVA Tepla hat die ersten neun Monate mit einem Auftragseingang auf Rekordniveau abgeschlossen. Der Vakuumtechnologie- und Messtechnikspezialist zog Bestellungen im Wert von 273,4 Millionen Euro an Land, gut die Hälfte mehr als vor einem Jahr. Zugpferd sei dabei das Metrologie-Geschäft, teilte das SDax-Unternehmen am Donerstag mit. Der Konzernumsatz stieg um vier Prozent auf knapp 182 Millionen Euro. Dabei lief das dritte Jahresviertel mit einem Erlösplus von 12 Prozent deutlich besser.
"Die Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zeigt, dass wir die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben", sagte Chefin Jalin Ketter laut Mitteilung und stellte ein bei Umsatz und Ergebnis starkes viertes Quartal in Aussicht. Nach neun Monaten liegt der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) allerdings mit 10,4 Millionen Euro noch um mehr als 40 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Die im Sommer gesenkte Jahresprognose bestätigte die Managerin./tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 30,19 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +68,81 %/+83,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hi dlg,
Connectivity & Cloud Solutions (CCS): Dieses Segment treibt das aktuelle Wachstum massiv voran. Celestica fertigt hier Hardware-Plattformen für Rechenzentren, insbesondere Netzwerk-Switches (wie 800G- und die neuen 1,6-Terabit-Modelle) und KI-optimierte Server. Zu den Kunden gehören sogenannte Hyperscaler wie Google, Amazon (AWS) und Meta.
Wo die 500 Mrd. hinsollen, weiss ich auch nicht. Vielleicht erfährt man mehr, wenn man sich die conference calls anhört. MMn wird es allein schon ein Problem geben, dieses Kapital zu absorbieren und umzusetzen. Von der etwas höheren Warte betrachtet: wollen wir als Menschheit wirklich unsere gesamte Wirtschaft auf die inkrementelle Verbesserung von Laberautomaten umstellen, die zwar eine Recherche abkürzen, aber im Endeffekt auch so viel Schwachsinn erzählen, dass man den Ergebnissen eh nicht trauen kann. Aber wir sind so weit, es regiert nicht mehr der Menschenverstand, nicht mehr die Politik, sondern nur noch das Geld der multinational Corporations... zum Nichtankommen bei PVA: vielleicht kommt ja doch mehr an, als sich das Management aktuell zu prognostizieren traut? Bei Aixtron wird diese Karte gerade gespielt, obwohl sie 10% der Belegschaft entlassen, bei PVA geht man vom Schlimmsten aus.
Ich fand den conference call super, ich brauche es für meine Einschätzung, das Management persönlich zu hören. Und hier ging mein bullshit-Warner (im Gegensatz zu anderen Firmen) nicht an, mir kamen die Leute sehr direkt, engagiert und frisch vor. Der Kurs sprang nach oben, als man sagte, dass man Ende 2026 eine 300mm-SiC-Kristallzuchtanlage auf den Markt bringen will. Runter gings dann wieder bei der Frage nach der Entwicklung des Auftragseingang für Metrologie (hockey stick getting more flat short-term, before increasing again... next quarters only slight growth).