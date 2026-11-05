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    Swiss Re überrascht mit Gewinnplus

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    Für Sie zusammengefasst
    • Swiss Re steigert Neunmonatsgewinn um drei Prozent
    • Umsatz sinkt, Schaden-Kosten-Quote verbessert sich
    • Leben-Gewinn steigt, Jahresziel bleibt erreichbar
    Swiss Re überrascht mit Gewinnplus
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Vergleichsweise geringe Großschäden und Zuwächse im Leben-Geschäft haben dem Rückversicherer Swiss Re in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinnanstieg beschert. Der Überschuss belief sich von Januar bis September 2026 auf knapp 4,2 Milliarden US-Dollar und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Swiss Re am Donnerstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Konzernchef Andreas Berger und sein Team sehen den Rückversicherer damit auf dem "besten Weg", um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

    Obwohl der Umsatz wegen des Preiskampfs in der Branche um drei Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar sank, zehrten die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung einen geringeren Anteil der Einnahmen auf. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich entsprechend von 77,6 auf 77,3 Prozent. Dennoch ging der Gewinn der Sparte um sechs Prozent zurück.

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    Mehr als ausgeglichen wurde der Rückgang von einem Gewinnsprung in der Lebensrückversicherung. Deren Überschuss stieg um 43 Prozent, nachdem die Swiss Re in der Sparte ein Jahr zuvor hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte.

    Für 2026 hat sich das Management einen Gewinn von mindestens 4,5 Milliarden Dollar zum Ziel gesetzt./stw/tp/dm/AWP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 169,4 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,6368. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,86CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 130,00CHF was eine Bandbreite von -35,70 %/-24,01 % bedeutet.






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