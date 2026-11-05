Swiss Re überrascht mit Gewinnplus

ZÜRICH (dpa-AFX) - Vergleichsweise geringe Großschäden und Zuwächse im Leben-Geschäft haben dem Rückversicherer Swiss Re in den ersten neun Monaten des Jahres einen Gewinnanstieg beschert. Der Überschuss belief sich von Januar bis September 2026 auf knapp 4,2 Milliarden US-Dollar und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie die Swiss Re am Donnerstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang gerechnet. Konzernchef Andreas Berger und sein Team sehen den Rückversicherer damit auf dem "besten Weg", um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Obwohl der Umsatz wegen des Preiskampfs in der Branche um drei Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar sank, zehrten die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung einen geringeren Anteil der Einnahmen auf. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich entsprechend von 77,6 auf 77,3 Prozent. Dennoch ging der Gewinn der Sparte um sechs Prozent zurück.