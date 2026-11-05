Agthia meldet Umsatzwachstum trotz herausforderndem Kostenumfeld

ABU DHABI, VAE, 5. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), eines der führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Region, veröffentlichte heute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate des Jahres 2026.

Das Wachstum von Agthia beschleunigte sich im dritten Quartal, wobei der ausgewiesene Gewinn deutlich stärker stieg als der Umsatz, gestützt durch eine solide Bilanz und trotz eines zunehmend anspruchsvollen Betriebsumfelds.

Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 14,4 % auf 1,3 Milliarden VAE-Dirham, einschließlich einmaliger Umsätze in Höhe von 104,7 Millionen VAE-Dirham. Bereinigt um die einmaligen Umsätze betrug das Wachstum 5,2 %. Eine konsequentere Umsetzung der Maßnahmen führte zu einer höheren Rentabilität. Das EBITDA stieg um 39,0 % auf 123,1 Millionen VAE-Dirham, während der Nettogewinn 33,2 Millionen VAE-Dirham erreichte, gegenüber 4,1 Millionen VAE-Dirham im Vorjahresquartal, in dem Wertminderungsaufwendungen im Geschäftsbereich Snacking angefallen waren.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 9,6 % auf 3,9 Milliarden VAE-Dirham und das EBITDA erhöhte sich um 36,7 % auf 433,6 Millionen VAE-Dirham. Der Nettogewinn hat sich fast verdreifacht und beträgt nun 154,6 Millionen VAE-Dirham.

Die Finanzlage von Agthia ist weiterhin solide. Der freie Cashflow belief sich in den ersten neun Monaten auf 212,1 Millionen VAE-Dirham, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Mittelabfluss verzeichnet worden war. Das Verhältnis der Nettoverschuldung zum EBITDA verbesserte sich vom 2,9-Fachen im Dezember 2025 auf das 2,4-Fache, während sich die liquiden Mittel auf 536,2 Millionen VAE-Dirham beliefen.

Segmentleistung

Water & Food steigerte den Umsatz um 36,7 %, einschließlich einmaliger Verkäufe im Bereich Ernährungssicherheit im dritten Quartal 2026. Das Kerngeschäft entwickelte sich ebenfalls gut und der Umsatz von UAE Water stieg ohne diese einmaligen Verkäufe um 8,0 %, angeführt von einem Anstieg von 12,9 % bei Home and Office Services, während die Türkei und Kuwait das internationale Wachstum unterstützten. Höhere PET-, Fracht- und Vertriebskosten belasteten die Segmentmargen.