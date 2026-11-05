JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55,20 Euro belassen. Die Aussagen des Managements seien beruhigend gewesen, schrieb David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele des Medizinkonzerns erschienen gut unterstützt. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" im europäischen. Medizintechniksektor und auf der "Analyst Focus List"./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 51,21EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 55,20
Kursziel alt: 55,20
Währung: EUR
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