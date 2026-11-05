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    SGL Carbon hebt dank starkem Q3 die Jahresprognose an

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    Zurück in der Gewinnzone: SGL Carbon steigert die Marge, senkt die Schulden und hebt die Jahresprognose an – trotz rückläufiger Erlöse.

    SGL Carbon hebt dank starkem Q3 die Jahresprognose an
    Foto: SGL Carbon
    • Der Konzernumsatz sank in den ersten neun Monaten 2026 um 8,9 % auf 594,8 Mio. €, vor allem wegen eingestellter defizitärer Aktivitäten. Im dritten Quartal lag er mit 200,6 Mio. € wieder auf Vorjahresniveau.
    • Das bereinigte EBITDA ging nur leicht um 2,1 % auf 106,3 Mio. € zurück; die Marge stieg von 16,6 % auf 17,9 %.
    • Graphite Solutions steigerte den Umsatz um 10,0 % und das bereinigte EBITDA um 23,5 %. Bei Process Technology sanken Umsatz und EBITDA deutlich, während Fiber Composites trotz niedrigerem Umsatz das EBITDA um 61,2 % verbesserte.
    • Das EBIT erreichte 66,1 Mio. € nach einem Vorjahresverlust von 15,3 Mio. €. Der Konzern erzielte wieder einen Gewinn von 31,3 Mio. €; der Free Cashflow stieg auf 38,0 Mio. €.
    • Die Nettofinanzschulden sanken auf 78,5 Mio. €, die Eigenkapitalquote stieg auf 41,0 %.
    • SGL Carbon hob die EBITDA-Prognose für 2026 auf 130–140 Mio. € an (zuvor 110–130 Mio. €) und erwartet den Umsatz am oberen Ende der Spanne von 720–770 Mio. €. Die Free-Cashflow-Prognose wurde um den Kaufpreis für den Standort Moses Lake erhöht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, Telefonkonferenz, bei SGL Carbon ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von SGL Carbon lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,9525EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,32 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,0950EUR das entspricht einem Plus von +2,88 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).


    SGL Carbon

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