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    McDonald’s steigert Gewinn – doch US-Gäste bleiben aus

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    McDonald’s steigert Gewinn – doch US-Gäste bleiben aus
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    ### McDonald’s verdient mehr, bleibt in den USA aber unter Druck

    McDonald’s hat im dritten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert, beim Umsatz jedoch die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Fast-Food-Konzern profitierte von Wachstum in mehreren internationalen Märkten. Im wichtigen Heimatmarkt gingen die vergleichbaren Erlöse dagegen zurück. Dort blieben weniger Gäste in den Restaurants, während die Kunden pro Besuch etwas mehr ausgaben.

    Der Nettogewinn stieg auf 2,49 Milliarden US-Dollar nach 2,28 Milliarden im Vorjahresquartal. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,18 auf 3,51 Dollar. Bereinigt um Sondereffekte verdiente McDonald’s 3,57 Dollar je Anteilsschein – elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten erwartet.

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    Der Konzernumsatz legte um 1,1 Prozent auf 7,16 Milliarden Dollar zu. Damit blieb McDonald’s unter der Konsensschätzung von 7,28 Milliarden Dollar. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Effekte aus Neueröffnungen und Schließungen, stiegen die weltweiten Umsätze der Restaurants um 1,5 Prozent. Analysten hatten mit einem etwas geringeren Plus gerechnet.

    In den USA sanken die vergleichbaren Umsätze um 0,2 Prozent. Das Minus fiel damit weniger stark aus als von vielen Beobachtern befürchtet. Ausschlaggebend war der Rückgang der Besucherzahlen, den höhere Ausgaben je Mahlzeit weitgehend ausglichen. Konzernchef Chris Kempczinski sprach von einer leichten Aufhellung, die auch mit dem stärkeren Fokus auf preisgünstige Angebote zusammenhänge. Zuvor eingeführte Sparmenüs hatten allerdings weniger Gäste angelockt als erhofft.

    McDonald’s will im US-Geschäft nun stärker auf Kombimenüs setzen und zusätzliche Angebote über die App einführen. Auch das Getränkeangebot soll Besuche attraktiver machen. Im August nahm das Unternehmen unter anderem Energydrinks von Red Bull ins Sortiment auf. Regional entwickelte sich das Geschäft uneinheitlich: Neben den USA blieben auch China und Frankreich schwächer. Zuwächse verbuchte McDonald’s dagegen unter anderem in Deutschland, Australien und Japan.

    Der Konzern setzt zugleich auf eine umfassendere Erneuerung. Im Sommer kündigte er überarbeitete Speisekarten, besseren Service und neue Restaurantkonzepte an. Zudem sollen Franchisenehmer mit 8,5 Milliarden Dollar bei Investitionen unterstützt werden. Für das US-Geschäft wurde Skye Anderson zur neuen Chefin berufen. Die geplante Zahl weltweiter Neueröffnungen senkte McDonald’s um rund 100 auf etwa 2500.

    Die Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen im frühen Handel zu. Seit Jahresbeginn hat sie jedoch deutlich an Wert verloren und blieb hinter dem breiten US-Aktienmarkt zurück. Anleger dürften daher vor allem darauf achten, ob die neuen Angebote die Besucherzahlen im Heimatmarkt wieder ankurbeln. Die stärkeren internationalen Ergebnisse und der höhere bereinigte Gewinn liefern dem Konzern zwar Rückhalt; der verfehlte Umsatz zeigt jedoch, dass die Erholung noch nicht alle Regionen erreicht.



    McDonald's

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    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,53 % und einem Kurs von 280,2EUR auf NYSE (05. November 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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