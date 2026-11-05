Deutschland will KI-Spitze werden – Dax vor Rekord, Rheinmetall unter Druck

Der Regierungsplan umfasst 18 Maßnahmen, die KI stärker in Wirtschaft und Verwaltung verankern sollen. Bis 2030 sollen mindestens 80 Prozent der Großunternehmen und 55 Prozent der kleinen und mittleren Betriebe KI-Anwendungen nutzen. Auch Behörden sollen den Einsatz deutlich ausweiten: 90 Prozent der Bundesbehörden sollen bis dahin mindestens eine KI-Anwendung im Arbeitsalltag produktiv einsetzen. Teilweise könnten KI-Agenten künftig Verwaltungsvorgänge eigenständig abschließen.

Die Bundesregierung will Deutschland bis 2030 zu einer führenden KI-Nation machen. Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) drängt auf ein höheres Umsetzungstempo. Künstliche Intelligenz könne Wertschöpfung, Wachstum und Arbeitsplätze schaffen; Deutschland bringe dafür die nötigen Fähigkeiten mit. Der Abstand zwischen guter Forschung und breiter Anwendung bleibt jedoch ein Problem.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Dringlichkeit unterstreicht der Abschlussbericht einer Regierungstaskforce. Deutschland drohe trotz seiner Forschungsstärke gegenüber den USA und China zurückzufallen. Die entscheidenden zwölf bis 18 Monate seien ein enges Zeitfenster, um den Anschluss zu halten. Nötig seien Investitionen in Talente, digitale Infrastruktur und Rechenkapazitäten. Bleiben diese aus, könnte Deutschland langfristig von technologischen Entscheidungen anderer Staaten abhängig werden.

Auch eine Analyse des Ifo-Instituts verweist auf strukturelle Schwächen: Die heimische Hightech-Branche sei zu klein, die Verwaltung nicht ausreichend digitalisiert und das Bildungssystem zu langsam bei der Vermittlung von KI-Kompetenzen. Der politische Anspruch, zur führenden KI-Nation aufzusteigen, trifft damit auf erhebliche Umsetzungsaufgaben. Entscheidend wird sein, ob die angekündigten Maßnahmen rasch in zusätzliche Investitionen und eine breitere Nutzung in Unternehmen und Behörden münden.

An den Aktienmärkten sorgte unterdessen die neu erwachte Risikofreude nach den US-Zwischenwahlen für Auftrieb. Vor dem Xetra-Start wurde der Dax rund ein halbes Prozent höher bei 26.561 Punkten taxiert; eine nächtliche Indikation von 26.676 Punkten lag über dem bisherigen Rekord von 26.618 Punkten aus dem August. Die Gewinne an den US-Börsen, besonders beim Dow Jones, wurden mit dem Wahlerfolg der Demokraten in beiden Kammern des Kongresses in Verbindung gebracht. Der politische Machtzuwachs könnte Präsident Donald Trumps Vorhaben erschweren und den Demokraten in Haushaltsverhandlungen Einfluss auf Außen- und Handelspolitik verschaffen.

Gegen den positiven Markttrend stand Rheinmetall: Nach einer Gewinnwarnung rechnete ein JPMorgan-Analyst mit einem Kursrückgang von etwa zehn Prozent. Im nachbörslichen Handel lag das Minus zunächst unter sechs Prozent. In Anlegerforen drehten sich die Diskussionen parallel um kurzfristige Dax- und Goldgeschäfte. Dabei ging es neben Einstiegs- und Ausstiegspunkten auch um die Risiken des Nachtradens, insbesondere bei Strategien mit mehreren Nachkäufen. Die Beiträge spiegeln die unterschiedliche Risikobereitschaft privater Anleger wider, sind jedoch keine belastbare Grundlage für Anlageentscheidungen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 26.580PKT auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.