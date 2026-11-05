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    Mayr-Melnhof Karton: Das Trading Statement für Q1–Q3 2026

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    Zwischen Margendruck und Wachstumschancen: Nach neun Monaten 2026 stehen rückläufigen Umsätzen und Ergebnissen positive Signale im Packaging-Geschäft gegenüber.

    Mayr-Melnhof Karton: Das Trading Statement für Q1–Q3 2026
    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz sank in den ersten drei Quartalen 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,9 % auf 2.774,7 Mio. Euro; ohne TANN betrug der Rückgang 4,0 %.
    • Das bereinigte EBITDA fiel um 19,1 % auf 259,1 Mio. Euro, die EBITDA-Marge von 10,7 % auf 9,3 %.
    • Das bereinigte Betriebsergebnis sank um 38,8 % auf 93,0 Mio. Euro; die Operating Margin ging von 5,1 % auf 3,4 % zurück.
    • Food & Premium Packaging sowie Pharma & Healthcare Packaging übertrafen beim bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis das Vorjahr; Board & Paper blieb trotz leicht höherer Menge und Auslastung darunter.
    • Bei Board & Paper belasteten hoher Preisdruck, gestiegene Energie-, Transport- und Chemikalienkosten sowie planmäßige Wartungsstillstände die Margen. Das Fit-For-Future-Programm milderte die Kosten- und Marktbelastungen teilweise; damit verbundene Einmaleffekte lagen bei rund 40 Mio. Euro.
    • Der Ausblick sieht eine Nachfragebelebung im Packaging, besonders bei Pharma & Healthcare und GLP-1. Im Bereich Board & Paper bleibt der Margendruck bestehen; die geplante Akquisition des Kartonwerks Arnsberg soll das Kerngeschäft stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mayr-Melnhof Karton ist am 16.03.2027.

    Der Kurs von Mayr-Melnhof Karton lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,55EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,65 % im Plus.
    21 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,15EUR das entspricht einem Minus von -0,56 % seit der Veröffentlichung.


    Mayr-Melnhof Karton

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    ISIN:AT0000938204WKN:890447
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