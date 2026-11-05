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    Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu

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    Für Sie zusammengefasst
    • Renks Aufträge wachsen durch Europas Aufrüstung
    • Der Auftragsbestand wächst auf 7,6 Milliarden Euro
    • Umsatz steigt um 12 Prozent, EBIT wächst um 17 Prozent
    Rüstungskonzern Renk legt bei Aufträgen deutlich zu
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Panzergetriebehersteller Renk hat im dritten Quartal dank der Aufrüstung in Europa spürbar mehr Aufträge erhalten. So schwollen die Bestellungen um fast 45 Prozent auf 469 Millionen Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Augsburg mitteilte. Der Auftragsbestand erreichte Ende September 7,6 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg im Quartal um gut 12 Prozent auf 345 Millionen Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs um mehr als 17 Prozent auf 61 Millionen Euro. Mit Umsatz und Ergebnis schnitt Renk wie von Analysten erwartet ab. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn in den ersten neun Monaten auf 55,1 Millionen Euro und betrug damit mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Unternehmensschef Alexander Sagel bestätigte die Jahresprognose./men/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 36,75 auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von +40,23 %/+104,74 % bedeutet.





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