BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Stabilität alleine reiche nicht mehr aus, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch anlässlich des enttäuschenden dritten Quartals. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen für die operativen Ergebnisse 2027 und 2028 noch weiter korrigiert werden müssen und liegt selbst um bis zu 7 Prozent unter dem Konsens. Die Erholung der Absatzvolumina verlaufe schleppend und der Kostendruck nehme zu./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Erwann Dagorne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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