BARCLAYS stuft MICHELIN auf 'Underweight'



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Erwann Dagorne

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 30 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Stabilität alleine reiche nicht mehr aus, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch anlässlich des enttäuschenden dritten Quartals. Er geht davon aus, dass die Markterwartungen für die operativen Ergebnisse 2027 und 2028 noch weiter korrigiert werden müssen und liegt selbst um bis zu 7 Prozent unter dem Konsens. Die Erholung der Absatzvolumina verlaufe schleppend und der Kostendruck nehme zu./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.