Commerzbank knackt Gewinnrekord – und kauft weiter eigene Aktien zurück

Wachstum kam vor allem aus dem Provisionsgeschäft: Der Überschuss aus Gebühren und Provisionen kletterte in den ersten neun Monaten um 8,3 Prozent auf 3,25 Milliarden Euro. Treiber war insbesondere das Wertpapiergeschäft mit Privatkunden. Der Zinsüberschuss blieb mit 6,22 Milliarden Euro nahezu stabil. Insgesamt stiegen die Erträge um 7,6 Prozent auf 9,72 Milliarden Euro. Zugleich hielt die Bank ihre Kosten weitgehend unter Kontrolle. Die Cost-Income-Ratio verbesserte sich inklusive Pflichtbeiträgen auf 52,8 Prozent, nach 56,2 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Die Commerzbank hat in den ersten neun Monaten 2026 so viel verdient wie nie zuvor in einem vergleichbaren Zeitraum. Das operative Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 17,3 Prozent auf 4,04 Milliarden Euro. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn legte um 41,4 Prozent auf 2,67 Milliarden Euro zu. Im dritten Quartal erhöhte sich das operative Ergebnis um 25 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, der Nettogewinn um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Profitabilität nahm deutlich zu: Die Netto-Eigenkapitalrendite erreichte nach neun Monaten 12,4 Prozent, verglichen mit 8,2 Prozent ein Jahr zuvor. Die harte Kernkapitalquote lag Ende September bei 14,2 Prozent und damit weiterhin komfortabel über der regulatorischen Mindestschwelle. Das Risikoergebnis belief sich auf minus 554 Millionen Euro. Im dritten Quartal lag es mit minus 210 Millionen Euro im Rahmen der Erwartungen; die Quote notleidender Kredite betrug 1,2 Prozent.

Besonders stark entwickelte sich das deutsche Privat- und Unternehmerkundengeschäft. Sein operatives Ergebnis stieg im dritten Quartal um 77 Prozent auf 485 Millionen Euro. Dazu trugen höhere Einlagen- und Wertpapiererträge bei. Auch die polnische Tochter mBank verbesserte ihr Ergebnis, unterstützt durch geringere Rückstellungen für Rechtsrisiken aus Fremdwährungskrediten. Im Firmenkundengeschäft wuchsen die Erträge, das operative Ergebnis blieb mit 539 Millionen Euro leicht über Vorjahr.

Für das Gesamtjahr hält die Commerzbank an ihrem Gewinnziel von mindestens 3,4 Milliarden Euro fest. Die Ertragserwartung liegt weiter bei rund 13,2 Milliarden Euro. Wegen des Wettbewerbs um Einlagen senkte die Bank ihre Prognose für den Zinsüberschuss leicht auf 8,5 Milliarden Euro. Die geplante Kapitalrückgabe von rund 3,2 Milliarden Euro soll aus Dividende und Aktienrückkäufen bestehen. Ein Rückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden Euro war Anfang September gestartet worden; bis Anfang November waren rund 70 Prozent des Volumens umgesetzt.

Allein vom 26. bis 30. Oktober kaufte die Bank gut 3,3 Millionen eigene Aktien zurück. Seit Beginn des Programms am 4. September summierte sich der Erwerb bis Ende Oktober auf 21,27 Millionen Aktien. Unterdessen erwartet die Bank den Abschluss des UniCredit-Übernahmeangebots nach weiteren regulatorischen Freigaben im vierten Quartal oder spätestens Anfang 2027.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 39,71EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.