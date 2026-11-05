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    Dt. Beteiligungs AG: Mehr Deals, höhere Bewertungen – Prognose bestätigt

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    Vier Investments, vier Exits und eine bestätigte Prognose: Nach einem schwierigen ersten Halbjahr sorgten steigende Bewertungen im dritten Quartal für Entlastung.

    Dt. Beteiligungs AG: Mehr Deals, höhere Bewertungen – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • Vier neue Investments und vier Exits wurden im Neunmonatszeitraum vereinbart oder vollzogen; nach Ende des Berichtszeitraums kam der Verkauf des Green-Datahub-Rechenzentrumsportfolios hinzu.
    • Der NAV je Aktie lag am 30. September 2026 bei 33,84 Euro, nach 33,65 Euro zum Ende des zweiten Quartals und 36,37 Euro zum Jahresende 2025.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden ein NAV je Aktie von 32 bis 36 Euro und ein EBITA aus der Fondsberatung von 9 bis 11 Millionen Euro.
    • Das EBITA aus der Fondsberatung betrug in den ersten neun Monaten 10,1 Millionen Euro, verglichen mit 11,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das Brutto-Bewertungs- und -Abgangsergebnis lag im dritten Quartal bei plus 17,4 Millionen Euro; für die ersten neun Monate ergab sich insgesamt ein Minus von 31,6 Millionen Euro. Die Erholung der Bewertungsmultiplikatoren im dritten Quartal verringerte die Belastungen aus dem ersten Halbjahr.
    • Auch die Portfoliounternehmen waren aktiv: 13 vereinbarte oder vollzogene Unternehmenszukäufe unterstützten die Buy-and-Build-Strategie. Zudem sollen weitere Beteiligungen für einen Verkauf vorbereitet werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung für das 3. Quartal und den 9-Monats-Zeitraum 2026, telefonische Analystenkonferenz, bei Dt. Beteiligungs AG ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Dt. Beteiligungs AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im Minus.
    17 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,920EUR das entspricht einem Plus von +0,11 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).


    Dt. Beteiligungs AG

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