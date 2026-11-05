Rheinmetall senkt Jahresprognose trotz starkem Quartal – warum?

Die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal war dagegen kräftig. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 32 Prozent auf 3,149 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erhöhte sich um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro; die operative Marge verbesserte sich damit von 14,8 auf 17,5 Prozent. Der Auftragseingang erreichte 2,893 Milliarden Euro und lag damit laut Unternehmen weiterhin auf einem guten, wenn auch etwas niedrigeren Niveau. Der operative freie Cashflow blieb mit minus 82 Millionen Euro negativ, verbesserte sich aber gegenüber minus 168 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Rheinmetall hat die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 zurückgenommen. Ausschlaggebend sind wahrscheinliche Verzögerungen bei der Beauftragung des Boxer-Projekts Arminius sowie bei Abnahmen von Artilleriemunition. Die damit verbundenen Auftragseingänge, Anzahlungen und Umsatzbeiträge dürften nicht mehr im laufenden Jahr anfallen, sondern teilweise erst 2027. Auch im Geschäft mit neuen Aktivitäten, darunter die Zusammenarbeit mit dem niederländischen Unternehmen Destinus, kann der Konzern nach eigener Einschätzung nicht alle ursprünglich erwarteten Umsätze 2026 realisieren.

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Für 2026 erwartet Rheinmetall nun rund 13,2 Milliarden Euro Umsatz. Zuvor hatte die Prognose bei 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro gelegen. Die operative Marge soll etwa 18,5 Prozent erreichen, nach zuvor rund 19 Prozent. Als Grund für den leichten Rückgang nennt der Konzern eine veränderte Zusammensetzung der Umsätze. Der operative freie Cashflow soll weiterhin positiv ausfallen. Die frühere Erwartung einer Cash-Conversion-Rate von mehr als 40 Prozent beruhte allerdings auf den nun ausbleibenden Anzahlungen für Arminius.

Die Verzögerung des Boxer-Auftrags belastete auch die Stimmung an der Börse. Nach einem Medienbericht über eine spätere Bestellung deutscher Radfahrzeuge verlor die Aktie zeitweise mehr als fünf Prozent und schloss bei 1.000 Euro, 3,6 Prozent im Minus. Der Bericht hatte eine Beauftragung erst im Februar 2027 in Aussicht gestellt. Citigroup-Analyst Charles Armitage betonte, der Auftrag bleibe unabhängig vom Zeitpunkt umfangreich; Verzögerungen bei solchen Beschaffungen seien nicht ungewöhnlich. Er rechnet weiterhin damit, dass Rheinmetalls Auftragseingang 2026 die Marke von 100 Milliarden Euro übertrifft.

JPMorgan reagierte auf die Prognosesenkung mit einer deutlichen Kurszielkürzung: von 1.350 auf 1.150 Euro. Die Einstufung blieb „Neutral“. Analyst David Perry verwies auf wiederholte Umsatz- oder Gewinnwarnungen und Zweifel an langfristigen Umsatzzielen sowie an den Vorgaben für Gemeinschaftsunternehmen. Jefferies hatte sich vor den Quartalszahlen noch optimistischer gezeigt und Rheinmetall mit „Buy“ bewertet. Die vollständige Quartalsmitteilung sollte am 5. November veröffentlicht werden.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,09 % und einem Kurs von 917,9EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.