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    Evotec: Q3-Wachstum auf Kurs zu den Zielen bis 2030

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    Wachstum trifft Wandel: Evotec legt im D&PD-Basisgeschäft zu, kommt beim Sparprogramm schneller voran als geplant und bestätigt trotz roter Zahlen die Jahresprognose.

    Evotec: Q3-Wachstum auf Kurs zu den Zielen bis 2030
    Foto: pressfoto - freepik
    • Im 3. Quartal 2026 erzielte Evotec 164,9 Mio. € Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von −1,6 Mio. €; in den ersten neun Monaten lagen Umsatz bei 465,0 Mio. € und EBITDA bei −44,3 Mio. €.
    • Die Nettoverkäufe im D&PD-Basisgeschäft stiegen in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 24 %; Kundenstamm und Angebotsaktivität entwickelten sich ebenfalls positiv.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Evotec erwartet 570–610 Mio. € Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von −105 bis −70 Mio. €.
    • Das Transformationsprogramm Horizon liegt vor Plan: Bis Ende September waren bereits mehr als 20 % der angestrebten Kostenbasisverbesserung von 75 Mio. € erreicht.
    • Bis 2030 strebt Evotec rund 1 Mrd. € Umsatz an; die bereinigte EBITDA-Marge soll Ende 2028 bei 20 % und Ende 2030 bei über 20 % liegen.
    • Evotec meldete Fortschritte bei Partnerschaften und Plattformen: Vertex wählte Just – Evotec Biologics für die kommerzielle Povetacicept-Herstellung aus, ein Orthopoxvirus-Antikörper erreichte Phase 1 und Joanna Holbrook wurde Chief Scientific Officer.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Evotec ist am 05.11.2026.

    Der Kurs von Evotec lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,8980EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,58 % im Minus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,8960EUR das entspricht einem Minus von -0,07 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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