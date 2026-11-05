Instone Real Estate Group: Warum die Nachfrageerholung stockt
Weniger Umsatz, stärkere Marge: Instone behauptet sich im schwierigen Marktumfeld. Institutionelle Verkäufe sollen im Schlussquartal neue Impulse liefern.
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- Bereinigte Umsatzerlöse sanken in den ersten neun Monaten 2026 auf 288,1 Mio. Euro, nach 347,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Die bereinigte Rohergebnismarge stieg auf starke 29,4 Prozent, verglichen mit 23,3 Prozent im Vorjahr; das bereinigte EBIT ging nur leicht auf 33,0 Mio. Euro zurück.
- Das Verkaufsvolumen fiel auf 173,3 Mio. Euro (Vorjahr: 229,0 Mio. Euro). Höhere Zinsen und Unsicherheit bremsten besonders den Einzelvertrieb im dritten Quartal.
- Der erste institutionelle Verkauf über 45 Mio. Euro wurde im November abgeschlossen; weitere Transaktionen werden für das Schlussquartal erwartet.
- Das Ergebnis nach Steuern sank auf 12,2 Mio. Euro (Vorjahr: 21,4 Mio. Euro), belastet durch geringere Erlöse, ein schwächeres Finanzergebnis und niedrigere Beteiligungserträge.
- Instone verfügte zum 30. September über rund 239 Mio. Euro Liquidität und eine Loan-to-Cost-Quote von 19,4 Prozent. Für 2026 erwartet das Unternehmen rund 450 Mio. Euro Umsatz, 25–30 Mio. Euro bereinigtes Ergebnis nach Steuern und Verkäufe von 500–600 Mio. Euro.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30. September 2026, bei Instone Real Estate Group ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Instone Real Estate Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,11 % im Plus.
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