MPC steigt bei Marlow ein: 126 Millionen Dollar für 41 Prozent

MPC zahlt rund 97 Millionen Dollar in bar. Die übrigen rund 29 Millionen Dollar werden durch neu auszugebende Aktien der MPC Oceanic Group beglichen. Die Titel sollen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung zu jeweils sieben Euro ausgegeben werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die bisherigen Marlow-Gesellschafter voraussichtlich etwa neun Prozent an MPC halten. Ein Vertreter aus ihrem Kreis soll zudem für die nächste Hauptversammlung als Mitglied des MPC-Aufsichtsrats vorgeschlagen werden.

Die Hamburger MPC Oceanic Group übernimmt 41 Prozent des Schiffsmanagement-Unternehmens Marlow Navigation. Eine entsprechende Vereinbarung mit den bisherigen Gesellschaftern wurde am 4. November unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt rund 126 Millionen US-Dollar. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen sowie weiterer üblicher Bedingungen und wird Anfang 2027 erwartet.

Die Barkomponente wird zu einem Drittel aus vorhandenen liquiden Mitteln und zu zwei Dritteln über Fremdkapital finanziert. Für MPC handelt es sich um eine der größeren Beteiligungen im maritimen Dienstleistungsbereich. Die Vereinbarungen sehen für den Hamburger Konzern als Minderheitsaktionär bestimmte Governance-, Informations- und Veräußerungsrechte sowie Regelungen zu Finanzierung und gegenseitigen Erwerbsrechten vor.

Marlow bleibt trotz des Einstiegs eigenständig. Die bisherigen Eigentümer behalten die Mehrheit; Marke, Führungsteam und operative Leitung sollen unverändert bleiben. Die Beteiligung sei als langfristige strategische Partnerschaft angelegt, erklärten beide Unternehmen. Sie knüpft an eine mehr als zehnjährige Zusammenarbeit an und soll zugleich den Generationswechsel bei Marlow begleiten.

Das in Limassol auf Zypern ansässige Unternehmen ist auf Schiffsmanagement spezialisiert, insbesondere auf die Vermittlung und Betreuung von Besatzungen sowie die Ausbildung von Seeleuten. Marlow beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 1.300 Mitarbeitende an Land in 13 Ländern. Zu jedem Zeitpunkt sind über 16.000 Seeleute auf See im Einsatz. Das Unternehmen betreut die Besatzungen von mehr als 1.150 Schiffen. Für 2025 weist die Ad-hoc-Mitteilung einen Umsatz von rund 560 Millionen Dollar aus.

MPC will mit der Beteiligung sein maritimes Dienstleistungsangebot um eine globale Crew-Management-Plattform erweitern. Die Gruppe managt und betreibt nach eigenen Angaben mehr als 400 Schiffe und Energieanlagen und ist in acht Ländern tätig. Sie sieht mögliche gemeinsame Investitionen in Technologie, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Ausbildung und die Entwicklung von Beschäftigten. Marlow soll im Gegenzug Zugang zu MPCs globalem Netzwerk, Kapitalmarkt- und Investitionskompetenz sowie neuen Wachstumsmöglichkeiten erhalten.

Beide Unternehmen verweisen auf wachsende Anforderungen an Schiffsbesatzungen durch komplexere Antriebe, alternative Kraftstoffe, Digitalisierung und Regulierung. Die Partnerschaft soll deshalb auch die Ausbildung qualifizierter Seeleute stärken. Finanzielle Angaben zu erwarteten Synergien oder zum Ergebnisbeitrag der Beteiligung machte MPC nicht.

Die MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 4,96EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.