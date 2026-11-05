ElringKlinger überrascht: Q3 2026 mit besseren Zahlen und Fortschritt
Mit Rückenwind aus der E-Mobilität legt ElringKlinger bei Umsatz und Marge zu. Eine stärkere Finanzlage und die angehobene Umsatzprognose unterstreichen den Aufwärtstrend.
Foto: Tom Weller - picture alliance/dpa
- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 14,0 % auf 450,9 Mio. EUR; nach neun Monaten lag er mit 1.359,8 Mio. EUR um 10,8 % über dem Vorjahreswert.
- E-Mobility war ein wesentlicher Wachstumstreiber: Der Umsatz des Bereichs verdoppelte sich in den ersten neun Monaten auf 188,6 Mio. EUR (+102,6 %).
- Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich im dritten Quartal auf 6,5 % und nach neun Monaten auf 6,4 %; das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug im Neunmonatszeitraum 0,64 EUR.
- Die Finanzlage stärkte sich: Der operative Free Cashflow verbesserte sich nach neun Monaten auf −29,0 Mio. EUR (Vorjahr: −78,6 Mio. EUR), die bereinigte Nettoverschuldungsquote sank auf 1,7.
- Im Rahmen von SHAPE30 optimiert ElringKlinger sein Produktionsnetzwerk und vereinbarte den Verkauf der Standorte Fort Wayne und Kecskemét; SHAPE2EMPOWER ging in die zweite Umsetzungsphase.
- Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf rund 1,8 Mrd. EUR angehoben; die übrigen Finanzziele und mittelfristigen Ziele bleiben unverändert.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei ElringKlinger ist am 05.11.2026.
Der Kurs von ElringKlinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,4950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,48 % im
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12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,5250EUR das entspricht einem Plus von +0,55 % seit der Veröffentlichung.
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