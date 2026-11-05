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    RWE kauft Aktien – Stromkunden droht eine neue Umlage für Gaskraftwerke

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    RWE kauft Aktien – Stromkunden droht eine neue Umlage für Gaskraftwerke
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    ### RWE kauft Belegschaftsaktien – neue Gaskraftwerke sollen Versorgung sichern

    RWE hat im Rahmen seines deutschen Belegschaftsaktienprogramms binnen einer Woche 55.000 eigene Aktien erworben. Das geht aus einer am 2. November veröffentlichten Pflichtmitteilung hervor. Zwischen dem 26. und 30. Oktober kaufte ein beauftragtes Kreditinstitut täglich 11.000 Aktien über Xetra. Die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen 56,35 und 58,70 Euro. Für die Käufe zahlte RWE insgesamt rund 3,17 Millionen Euro. Seit dem Start des Programms am 5. Oktober wurden damit 220.000 Aktien erworben. Die Gesellschaft hatte das Programm Ende August angekündigt.

    Am 11. November will RWE seine Zwischenmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 veröffentlichen. Der Bericht soll auf Deutsch und Englisch erscheinen. Weitere Angaben zu den Geschäftsergebnissen enthält die Vorabbekanntmachung nicht.

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    Für die künftige Stromversorgung in Deutschland sind außerdem erste Zuschläge für neue Gaskraftwerke vergeben worden. Die Bundesnetzagentur wählte in einer Ausschreibungsrunde elf Projekte mit zusammen 5.160 Megawatt Leistung aus. Geplant sind Anlagen in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Die Zuschläge gingen an Projekte von RWE, Leag, dem Gaskraftwerk Leipheim und den Stadtwerken Karlsruhe; ein großer Teil der Vorhaben liegt an früheren oder bestehenden Kohlekraftwerksstandorten.

    Die Anlagen sollen spätestens 2031 bereitstehen und vor allem dann Strom liefern, wenn Wind- und Solarenergie nicht genügend Energie erzeugen. Zunächst sollen sie Erdgas nutzen, bis spätestens 2045 ist ein klimaneutraler Betrieb mit Wasserstoff vorgesehen. Die Betreiber erhalten für das Bereithalten der Kapazität 15 Jahre lang Zahlungen. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag laut Bundesnetzagentur bei 155.296 Euro je Megawattstunde. Daraus ergeben sich jährliche Kosten von gut 800 Millionen Euro. Finanziert werden sollen sie über eine neue Umlage für alle Stromverbraucher. Welche Auswirkungen das auf Strompreise hat, ist noch offen. Zwei weitere Ausschreibungen sind geplant.

    Auch die Energiepreise und die Belastung von Haushalten standen politisch im Fokus. Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete eine Senkung der Stromsteuer für alle als vorrangig und hofft auf baldige Klarheit über die Finanzierung. Zugleich meldete die Schweiz für Oktober einen überraschenden Anstieg der Inflation auf 1,5 Prozent, vor allem wegen höherer Energiepreise.

    Aus den USA kamen positive Konjunkturdaten: Die Industrieaufträge stiegen im September um 1,8 Prozent und damit stärker als erwartet. Der politische Hintergrund bleibt angespannt: Die Zwischenwahlen galten als Stimmungstest für Präsident Donald Trump; zudem bestätigte er einen US-Angriff auf ein iranisches Luftabwehrziel. **In Deutschland rechnen Rentner laut einem Bericht zum Entwurf des Rentenversicherungsberichts 2026 mit einer Erhöhung ihrer Bezüge um voraussichtlich 4,1 Prozent zum 1. Juli 2027.**



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    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 57,57EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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