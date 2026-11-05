Fielmann: Umsatzwachstum im Q3 dank Expansion auf 5,1 % beschleunigt
Mehr Umsatz, neue Standorte, klare Jahresziele: Fielmann legt im dritten Quartal 2026 weiter zu. Vor allem die internationalen Märkte treiben das Wachstum des Augenoptikkonzerns an.
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- Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 5,1 % auf 649 Mio. Euro; währungsbereinigt betrug das Wachstum 4,9 %.
- Deutschland wuchs im dritten Quartal um 4,2 %, die internationalen Märkte um 5,9 %; besonders stark entwickelten sich die übrigen Märkte mit +17,7 % bei konstanten Wechselkursen.
- In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz 1,90 Mrd. Euro – ein Plus von 2,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der internationale Umsatzanteil lag bei 39 %.
- Fielmann eröffnete in den ersten neun Monaten 56 Standorte und plante rund 15 weitere im vierten Quartal. Damit soll das Jahresziel von etwa 70 Neueröffnungen erreicht werden.
- Die bereinigte EBITDA-Marge lag in den ersten neun Monaten bei 23,4 % (Vorjahr: 23,7 %); in den USA sank sie unter anderem wegen gezielter Investitionen auf 10,9 %.
- Der Vorstand bestätigte die Jahresprognose: 2,50 bis 2,55 Mrd. Euro Umsatz sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 22 bis 23 % beziehungsweise 560 bis 580 Mio. Euro bereinigtes EBITDA.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Fielmann ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Fielmann lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,39 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,80EUR das entspricht einem Minus von -0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.292,77PKT (+1,78 %).
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