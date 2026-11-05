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    Masterflex meldet Neunmonatsrekord – Gewinn steigt um zehn Prozent

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    ### Masterflex wächst weiter und erzielt Neunmonatsrekord

    Die Masterflex SE hat Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten 2026 gesteigert und ihren Rekordkurs fortgesetzt. Der Spezialist für Schlauch- und Verbindungssysteme setzte 82,2 Millionen Euro um – 3,0 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal beschleunigte sich das Wachstum: Die Erlöse stiegen um 5,6 Prozent auf 27,9 Millionen Euro. Preis- und Mengeneffekte trugen gleichermaßen dazu bei.

    Wichtigster Wachstumstreiber war erneut das Geschäft mit Kunden aus der Medizintechnik und Lebensmittelindustrie. Auch in Deutschland entwickelten sich die Erlöse deutlich positiv; in Europa lagen sie leicht über dem Vorjahresniveau. In Asien hielt der Aufwärtstrend an. Amerika blieb dagegen leicht zurück, unter anderem wegen rückläufiger Geschäfte in einzelnen Bereichen und negativer Währungseffekte. Der Auftragseingang blieb hoch, der Auftragsbestand wuchs bis Ende September auf 23,2 Millionen Euro, nach 21,8 Millionen Euro Ende Juni.

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    Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 1,9 Prozent auf 12,3 Millionen Euro zu. Die operative EBIT-Marge ging leicht von 15,1 auf 14,9 Prozent zurück. Belastend wirkten Anlaufkosten von rund 0,6 Millionen Euro für den neuen Standort in Marokko sowie höhere Personalkosten. Effizienzgewinne in Produktion und Einkauf federten die Kosten teilweise ab. Das operative EBITDA stieg um 3,9 Prozent auf 16,8 Millionen Euro. Unter dem Strich erhöhte sich das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis um zehn Prozent auf 8,5 Millionen Euro; das Ergebnis je Aktie stieg von 0,81 auf 0,89 Euro.

    Die Bilanz blieb robust: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 74,1 Prozent, während die Nettoverschuldung von 2,7 Millionen Euro zum Jahresende 2025 auf rund eine Million Euro sank. Der Finanzmittelbestand erhöhte sich trotz gestiegener Investitionen auf 13,1 Millionen Euro.

    Masterflex hält an seiner Jahresprognose fest. Für 2026 erwartet der Vorstand weiterhin 103 bis 108 Millionen Euro Umsatz und ein EBIT von 13 bis 16 Millionen Euro. Die Wachstumsprojekte dürften das Ergebnis zunächst durch Anlauf- und Investitionskosten belasten. Der Produktionsstart in Marokko ist für das vierte Quartal vorgesehen; dort sollen Kapazitäten für Luftfahrtanwendungen entstehen. Zudem baut Masterflex Reinraumkapazitäten für Medizin- und Labortechnik aus. Erste Umsätze aus einem Engineering-Vertrag mit einem Industriekunden erwartet das Unternehmen ab 2027.

    Analysten von Montega bewerteten die Zahlen als weitgehend erwartungsgemäß und sehen die Jahresziele auf gutem Weg. Sie bestätigten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 21 Euro. Besonders die Nachfrage im Life-Geschäft, der höhere Auftragsbestand und die Perspektiven der Wachstumsprojekte stützten ihren positiven Blick auf die kommenden Jahre.



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    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,93EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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