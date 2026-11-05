Trotz Gewinneinbruch: Mercedes verkauft Ladeparks, kauft Aktien zurück

Käufer des Ladenetzes ist der französische Schnellladeanbieter Electra. Über den Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben. Electra übernimmt 47 Ladeparks, davon 31 in Deutschland und sechs in Österreich. Insgesamt handelt es sich um 374 Ladepunkte. Mercedes-Kunden sollen dadurch Zugang zu Electras größerem Netzwerk erhalten: Das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben mehr als 800 Stationen mit über 5.000 Ladepunkten in zehn europäischen Ländern.

Mercedes-Benz verkauft sein europäisches Schnellladenetz und setzt zugleich den Aktienrückkauf fort. Die beiden Mitteilungen vom 2. November zeigen, wie der Stuttgarter Autobauer seine Kapital- und Infrastrukturstrategie anpasst – während der Konzern nach Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen seine Kosten überprüft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mercedes begründet den Verkauf mit der dynamischen Entwicklung des Marktes. Zahlreiche Anbieter bauten ihre Infrastruktur aus und verbesserten deren Qualität. Der Konzern prüfe seine Aktivitäten in den einzelnen Märkten regelmäßig und wolle Ressourcen dort einsetzen, wo sie den größten Kundennutzen stiften. Damit verabschiedet sich Mercedes zumindest in Europa von einem Teil der eigenen Ladeinfrastruktur. Anfang 2023 hatte der Autobauer noch angekündigt, bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2.000 Standorten in Nordamerika, China und Europa zu errichten. Die Mitteilung lässt offen, welche Folgen der Verkauf für dieses Ziel hat.

Parallel dazu kauft Mercedes eigene Aktien zurück. Zwischen dem 26. und dem 30. Oktober erwarb das Unternehmen 904.601 Anteilsscheine über den Handelsplatz Xetra. Die täglichen Volumina lagen zwischen 175.000 und 191.188 Aktien; die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich zwischen 39,90 und 41,55 Euro. Seit dem Start des Rückkaufprogramms am 1. September summiert sich der Erwerb bis Ende Oktober auf 7.391.990 Aktien. Abgewickelt werden die Käufe über ein beauftragtes Kreditinstitut.

Der Rückkauf erfolgt in einer Phase, in der Mercedes mit schwächerem Absatz und rückläufigen Gewinnen konfrontiert ist und auf Kostensenkungen setzt. Welche finanziellen Auswirkungen der Verkauf der Ladeparks hat, ist mangels Angaben zum Kaufpreis nicht zu beurteilen. Auch eine mögliche Neubewertung des europäischen Ladenetzes oder der künftige Investitionsbedarf lassen sich aus der Mitteilung nicht ableiten.

Ein beigefügter Anlegerkommentar wertet eine erwartete Gewinnwarnung als strategisches Signal in Tarifverhandlungen und spekuliert auf höhere Aktienvolatilität, einen Kursumschwung sowie mögliche Impulse durch US-Zölle und eine Ausnahme bei der China-Zuordnung. Das sind Einschätzungen des Verfassers, keine bestätigten Unternehmensangaben. Mercedes selbst nennt als Begründung für den Verkauf die veränderten Marktbedingungen und den gezielteren Einsatz von Ressourcen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 42,49EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.