Gold im Aufwind, Konsum unter Druck: Auch Qualitätsaktien können abstürzen

Das Wahlergebnis könnte die finanzpolitischen Pläne von Präsident Donald Trump begrenzen und damit auch den Spielraum für weitere Kreditaufnahmen einschränken. Die daraus resultierenden niedrigeren Anleiherenditen stützen den Goldpreis zusätzlich.

Der Goldpreis hat deutlich zugelegt, nachdem der US-Dollar infolge einer überraschenden Niederlage der Republikaner bei den Zwischenwahlen unter Druck geraten war. In London kostete eine Feinunze im Mittagshandel 4.045 Dollar und damit drei Prozent mehr als am Vortag. Ein schwächerer Dollar macht das in der US-Währung gehandelte Edelmetall für Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten günstiger. Zusätzlichen Rückenwind erhielt Gold von sinkenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen: Da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft, gewinnt es im Vergleich zu Anleihen an Attraktivität, wenn deren Verzinsung fällt. Der Preis liegt dennoch deutlich unter dem Jahreshoch von knapp 5.600 Dollar und über dem jüngsten Tief von 3.870 Dollar.

Schwache Signale kommen dagegen aus dem deutschen Einzelhandel. Im September sank der preisbereinigte, kalender- und saisonbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat um zwei Prozent, nachdem er im August noch um 1,2 Prozent gestiegen war. Zum Vorjahresmonat betrug der Rückgang 2,3 Prozent. Besonders deutlich zeigt sich die Belastung durch hohe Spritpreise: An Tankstellen stieg der Umsatz nominal, real ging er jedoch zurück. Auch Lebensmittelhandel sowie Internet- und Versandhandel verzeichneten preisbereinigte Einbußen. VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel erwartet deshalb, dass der private Konsum im vierten Quartal kaum zum Wirtschaftswachstum beitragen wird. An den Börsen überwog zum Wochenstart dennoch eine positive Stimmung: DAX und Euro Stoxx 50 legten zu, während Brent-Öl deutlich nachgab.

Ein weiterer Beitrag erinnert daran, dass selbst langfristig erfolgreiche Unternehmen massive Kurseinbrüche erleben können. Amazon verlor nach dem Höhepunkt der Dotcom-Blase rund 94 Prozent seines Börsenwerts; fast zehn Jahre dauerte es, bis die Aktie wieder ihr damaliges Niveau erreichte. Microsoft fiel zeitweise um 74 Prozent, Berkshire Hathaway während der Finanzkrise um 54 Prozent. Daraus folgt jedoch nicht, dass jede gefallene Aktie automatisch eine Kaufgelegenheit ist. Bei Netflix, PepsiCo und McDonald’s sollten Anleger prüfen, ob die Rückgänge durch vorübergehende Probleme oder eine dauerhafte Verschlechterung der Geschäftsperspektiven verursacht werden. Entscheidend seien Gewinne, Cashflows, Kapitalrenditen und Bewertung – nicht allein der Kursverlauf.

Operativ stark präsentiert sich der Schweizer Dentalspezialist Straumann. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 10,8 Prozent auf 667,1 Millionen Franken, organisch um 9,2 Prozent. Wachstum kam aus allen Regionen. Die Aktie entwickelte sich trotz der Geschäftsdynamik bislang seitwärts.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 4.128USD auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.