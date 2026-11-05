IVU Traffic Technologies: EBIT springt in 9M 2026 um 56 %
Mehr Umsatz, deutlich mehr Gewinn: Das Unternehmen legt in den ersten neun Monaten 2026 kräftig zu. Wiederkehrende Erlöse stärken die Planbarkeit, der Jahresausblick bleibt bestätigt.
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- Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 9,6 % auf 111,5 Mio. € gestiegen.
- EBIT legte um 56,5 % auf 10,2 Mio. € zu – deutlich stärker als der Umsatz.
- Wiederkehrende Umsätze erreichten 51,8 % des Konzernumsatzes und sorgen für mehr Planbarkeit.
- Rohergebnis erhöhte sich um 10,5 % auf 91,9 Mio. €; der operative Cashflow stieg um 25,3 % auf 21,3 Mio. €.
- Die Eigenkapitalquote lag zum 30. September 2026 bei soliden 48,5 %.
- Der Ausblick für 2026 wurde bestätigt: Umsatz über 160 Mio. €, Rohergebnis rund 130 Mio. € und EBIT rund 22 Mio. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei IVU Traffic Technologies ist am 05.11.2026.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 27,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,89 % im Minus.
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