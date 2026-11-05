Schaeffler streicht 3.460 Jobs und plant fünf Werksschließungen

Betroffen sind 16 Standorte. Fünf sollen perspektivisch geschlossen werden, darunter vier in Deutschland. Geplant ist unter anderem, die Werke Dortmund und Morbach zu schließen. Auch die Aktivitäten in Berlin sollen eingestellt und der Standort Schwalbach aufgegeben werden. Ein Großteil der dort Beschäftigten soll nach Frankfurt wechseln. Rund die Hälfte des Stellenabbaus entfällt auf die Produktion, 30 Prozent auf Forschung und Entwicklung, der Rest auf weitere Bereiche. Die Maßnahmen sollen größtenteils 2027 und 2028 umgesetzt werden.

Schaeffler reagiert mit einem weiteren Stellenabbau auf die Krise der europäischen Autoindustrie. Der Konzern will in Europa netto 3.460 Arbeitsplätze streichen, davon rund 2.660 in Deutschland. Bis 2030 soll das neue Ergebnisverbesserungsprogramm jährlich rund 300 Millionen Euro einsparen. Dem stehen einmalige Kosten von etwa 480 Millionen Euro gegenüber, die überwiegend bereits 2026 als Rückstellung verbucht werden sollen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Unternehmensangaben reagiert Schaeffler damit auf rückläufige Märkte, schwächere Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen und den verzögerten Hochlauf der Elektromobilität. Hinzu kämen hohe Personalkosten und eine komplexe Organisation. Ein freiwilliger, befristeter Gehaltsverzicht über alle Hierarchieebenen hinweg soll die Kosten pro Beschäftigtem senken und den Abbau begrenzen. Die Details des Solidaritätsbeitrags müssen noch mit den zuständigen Gremien abgestimmt werden. Schaeffler kündigte eine sozialverträgliche Umsetzung im Dialog mit den Arbeitnehmervertretungen an.

Die Zahlen für die ersten neun Monate zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz sank nominal um 1,1 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro; währungsbereinigt lag er nahezu auf Vorjahresniveau. Das bereinigte EBIT stieg um 6,5 Prozent auf 794 Millionen Euro, die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,2 auf 4,5 Prozent. Im dritten Quartal ging das bereinigte EBIT dagegen um 7,2 Prozent auf 245 Millionen Euro zurück; die Marge fiel auf 4,2 Prozent.

Die Sparten entwickelten sich unterschiedlich: Während E-Mobility und Powertrain & Chassis unter Druck blieben, legten Vehicle Lifetime Solutions sowie Bearings & Industrial Solutions beim Ergebnis zu. Für Belastungen sorgten zudem Wertminderungen und Rückstellungen von insgesamt rund 240 Millionen Euro im E-Mobilitätsgeschäft, vor allem wegen gekürzter Projekte europäischer Hersteller in China.

Der freie Mittelzufluss vor Übernahmen lag nach neun Monaten bei minus 40 Millionen Euro, verbesserte sich im dritten Quartal aber auf 260 Millionen Euro. Schaeffler bestätigte die Jahresprognose: Der Umsatz soll 22,5 bis 24,5 Milliarden Euro erreichen, die bereinigte EBIT-Marge 3,5 bis 5,5 Prozent. Jefferies bekräftigte nach den detaillierten Quartalszahlen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,70 Euro. Als neue Information wertete das Analysehaus das zusätzliche Sparprogramm.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 5,725EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.