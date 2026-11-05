IVU Traffic Technologies: Profitable Growth, EBIT Up 56% in 9M 2026
IVU gained momentum in the first nine months of 2026, as efficiency gains powered faster profit growth and recurring revenue provided stability.
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- Revenue rose 9.6% year on year to €111.5 million in the first nine months of 2026.
- EBIT increased 56.5% to €10.2 million, outpacing revenue growth as efficiency improvements boosted profitability.
- Recurring hosting and maintenance revenue reached 51.8% of total revenue, supporting more predictable business and a steadier revenue pattern.
- Gross profit grew 10.5% to €91.9 million; the EBIT-to-gross-profit ratio improved from 7.9% to 11.1%.
- Operating cash flow rose 25.3% to €21.3 million, and the equity ratio stood at 48.5% at September 30, 2026.
- IVU reaffirmed its 2026 guidance: revenue above €160 million, gross profit around €130 million, and EBIT around €22 million.
The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at IVU Traffic Technologies is on 05.11.2026.
The price of IVU Traffic Technologies at the time of the news was 27,75EUR and was down -0,89 % compared with the previous
day.
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