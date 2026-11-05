aap Implantate plant Kapitalerhöhung: Wachstum mit Verwässerungsrisiko

Der Emissionserlös soll die Liquidität stärken und die nächste Wachstumsphase im Trauma-Geschäft finanzieren. Zusätzlich plant der Vorstand eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts: Aktionärsdarlehen über nominal 1,7 Millionen Euro sollen gegen bis zu 1,35 Millionen neue Aktien eingebracht werden. Der Debt-to-Equity-Swap würde Verbindlichkeiten und Zinslast senken sowie das Eigenkapital stärken. Dafür ist noch eine gerichtliche Sacheinlagenprüfung erforderlich. Zusammengenommen könnten die beiden Maßnahmen das Aktienkapital deutlich erhöhen und bestehende Beteiligungen verwässern, sofern Aktionäre nicht mitziehen.

Die aap Implantate AG will mit einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bis zu 1.486.563 neue Aktien ausgeben. Der Bezugspreis beträgt 1,35 Euro je Aktie; das Bezugsverhältnis liegt bei 9,9 zu 1. Das Grundkapital könnte damit von knapp 14,7 auf bis zu 16,2 Millionen Euro steigen. Bezugsberechtigte Aktionäre können vom 6. bis 20. November zeichnen und darüber hinaus einen Überbezug anmelden. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen; nicht genutzte Rechte verfallen. Nicht platzierte Aktien sollen Investoren privat mindestens zum Bezugspreis angeboten werden.

Operativ hat aap nach eigenen Angaben die mehrjährige Restrukturierung und Umstellung auf die europäische Medizinprodukteverordnung abgeschlossen. Seit März 2026 sei das gesamte Bestandsportfolio MDR-zertifiziert. Die Zertifizierung war kostenintensiv und band Entwicklungsressourcen; die wesentlichen Investitionen seien nun weitgehend beendet. Der Konzern reduzierte seinen EBITDA-Verlust von 5,1 Millionen Euro im Jahr 2019 auf 0,64 Millionen Euro im Jahr 2025. In den ersten neun Monaten 2026 verbesserte sich das EBITDA weiter und überschritt nach Unternehmensangaben die IFRS-Gewinnschwelle.

Die Umsätze erholten sich im Jahresverlauf. Nach einem Minus von fünf Prozent im ersten Halbjahr lag der Umsatz im dritten Quartal mit 3,3 Millionen Euro leicht über dem Vorjahreswert; gegenüber dem Vorquartal waren es 2,8 Millionen Euro. Nach neun Monaten betrug der Rückgang noch 2,8 Prozent. Besonders stark blieb das US-Geschäft: Der Umsatz wuchs in lokaler Währung um 15 Prozent und in Euro um 13 Prozent. Im dritten Quartal lag er trotz hoher Vergleichsbasis nochmals zwei Prozent höher. Die US-Tochter erzielte erstmals ein positives lokales Ergebnis.

Für das Wachstum setzt aap auf Produktneuheiten, Automatisierung und Vertriebsausbau. Das erste neue MDR-zertifizierte System, LOQTEQ VA Elbow, kam 2026 auf den Markt; für das proximale Humerus-System liegt eine FDA-Zulassung vor. Bis 2028 sind weitere Systeme geplant. Zugleich will das Berliner Unternehmen in Maschinen und Robotik investieren sowie seine Präsenz unter anderem in Spanien, Portugal, Chile und Frankreich ausbauen. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: Umsatz von 11,5 bis 14,5 Millionen Euro und EBITDA zwischen minus 1,0 und plus 1,5 Millionen Euro. Das Management erwartet den wesentlichen Ergebnisbeitrag neuer Produkte ab 2027.

Die aap Implantate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 1,465EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.