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    SNP Schneider-Neureither & Partner Boosts 2026 Outlook After Record Q3

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    Record Q3 revenue and strong software and partner orders fuel SNP’s 2026 momentum, prompting a higher full-year outlook despite lower quarterly EBIT.

    SNP Schneider-Neureither & Partner Boosts 2026 Outlook After Record Q3
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • SNP’s Q3 2026 revenue rose 4% year on year to €77.5 million, marking its highest third-quarter revenue ever.
    • Order entry increased 2% to €83.0 million compared with Q3 2025.
    • Software order entry grew 14%, while partner order entry reached €51.6 million—a record 62% share of total orders.
    • Q3 EBIT was €5.1 million, down from €15.6 million, reflecting investment in innovation, partnerships and scalability.
    • For the first nine months of 2026, revenue rose 12% to €239.6 million and EBIT increased 19% to €36.2 million.
    • SNP raised its 2026 outlook: revenue is now expected to grow from high single digits to low double digits, with EBIT growth potentially well into double digits.

    The price of SNP Schneider-Neureither & Partner at the time of the news was 98,90EUR and was up +0,51 % compared with the previous day.
    12 minutes after the article was published, the price was 99,05EUR this corresponds to a plus of +0,15 % since publication.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

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    ISIN:DE0007203705WKN:720370
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