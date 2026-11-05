Warnstreiks eskalieren – Daimler Truck setzt Aktienrückkauf fort

Im Mittelpunkt des Tarifkonflikts stehen Entgelt, Beschäftigung und Standorte. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fünf Prozent mehr Geld sowie Sicherungen für Arbeitsplätze und Betriebsstandorte. Nach zwei Verhandlungsrunden zeichnet sich bislang keine Einigung ab. Die Arbeitgeberseite bot eine Einmalzahlung im kommenden Jahr und eine stufenweise Erhöhung um 1,3 Prozent im Juli 2028 an. Sie begründet das aus Gewerkschaftssicht deutlich unterhalb der Inflation liegende Angebot mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und hohen Kosten am Standort Deutschland.

Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie aus. Bis zum Ende der Woche sind nach Angaben der Gewerkschaft Arbeitsniederlegungen in mehr als 2.000 Betrieben geplant. Betroffen sind rund 3,7 Millionen Beschäftigte, darunter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Auto- und Maschinenbau, Elektronik und Metallerzeugung. Die Aktionen folgen auf das Ende der Friedenspflicht am Sonntag. Bereits zum Wochenauftakt gab es Proteste unter anderem in Berlin, Franken und Baden-Württemberg.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Arbeitgeber in Hessen kritisierten die Warnstreiks als „unangebrachtes Säbelrasseln“. Arbeitsniederlegungen stoppten die Produktion, nicht aber den Kostendruck, erklärte Hessenmetall-Hauptgeschäftsführer Dirk Pollert. Zusätzliche Produktionsausfälle schwächten aus Sicht des Verbands die Standorte, deren Zukunft beide Seiten sichern wollten. Die IG Metall hält dagegen, echte Arbeitsplatzsicherheit dürfe nicht zulasten der Beschäftigten oder durch eine Absenkung von Tarifstandards erreicht werden.

In Baden-Württemberg konzentrierten sich die Aktionen unter anderem auf Stuttgart und Mannheim. In Stuttgart-Feuerbach beteiligten sich Beschäftigte von Bosch und weiteren Unternehmen, darunter Mahle, an einer Kundgebung. IG Metall und Bosch bezifferten die Teilnahme auf rund 1.000 Menschen; Mahle meldete keine betrieblichen Beeinträchtigungen. In Mannheim legten nach Gewerkschaftsangaben rund 3.000 Beschäftigte von Daimler Truck und Daimler Buses die Arbeit nieder. Auch am Daimler-Truck-Standort Kassel waren befristete Ausstände angekündigt. Die nächste Verhandlungsrunde in Baden-Württemberg soll am Donnerstag in Ludwigsburg stattfinden.

Parallel dazu meldete Daimler Truck den Fortgang seines Aktienrückkaufprogramms. Vom 26. bis 30. Oktober kaufte der Konzern über Xetra insgesamt 810.954 eigene Aktien zurück. Die Tagesvolumina lagen zwischen 125.000 und 200.000 Aktien, die durchschnittlichen Kaufpreise zwischen 40,4015 und 40,7972 Euro. Für die Woche ergibt sich ein Rückkaufvolumen von rund 33 Millionen Euro. Seit Beginn des Rückkaufs am 16. März summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien auf 12.471.021. Die Käufe erfolgen ausschließlich über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut. Die Mitteilung vom 2. November ist die 32. Zwischenmeldung zum Programm.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 41,16EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.