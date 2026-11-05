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    SNP Schneider-Neureither & Partner hebt 2026-Prognose nach Rekordquartal

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    Rekordumsatz und höhere Jahresziele: SNP wächst im dritten Quartal 2026 weiter. Während das Softwaregeschäft zulegt, drücken Investitionen in Innovationen und Wachstum auf das EBIT.

    SNP Schneider-Neureither & Partner hebt 2026-Prognose nach Rekordquartal
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Im dritten Quartal 2026 stieg der Auftragseingang um 2 % auf 83,0 Mio. € und der Umsatz um 4 % auf den Rekordwert von 77,5 Mio. €.
    • Das EBIT sank gegenüber dem Vorjahresquartal von 15,6 Mio. € auf 5,1 Mio. €, vor allem wegen hoher Investitionen in Innovationen und Wachstum.
    • Der Auftragseingang im Software-Kerngeschäft wuchs um 14 %; der Partneranteil erreichte mit 62 % einen Rekordwert.
    • Nach neun Monaten lag der Umsatz bei 239,6 Mio. € (+12 %) und das EBIT bei 36,2 Mio. € (+19 %).
    • SNP meldete zahlreiche Kunden-Go-lives, unter anderem bei CPFL Energia, Mahle und Ventia; KI-basierte Innovationen werden bereits in Pilotprojekten erprobt.
    • Die Jahresprognose wurde angehoben: erwartet werden nun ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich sowie ein EBIT-Anstieg, der deutlich zweistellig ausfallen kann.

    Der Kurs von SNP Schneider-Neureither & Partner lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,51 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 99,05EUR das entspricht einem Plus von +0,15 % seit der Veröffentlichung.


    SNP Schneider-Neureither & Partner

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