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    Zahlenflut und Zinsentscheide: Diese Termine bewegen jetzt die Börsen

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    Zahlenflut und Zinsentscheide: Diese Termine bewegen jetzt die Börsen
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    ### Berichtssaison und Konjunkturdaten prägen die kommenden zwei Wochen

    Die nächsten Handelstage stehen im Zeichen der Berichtssaison und wichtiger Konjunkturindikatoren. Bis Mittwoch, 18. November, veröffentlichen zahlreiche Unternehmen ihre Quartals- und Jahreszahlen; zugleich liefern Inflations-, Arbeitsmarkt- und Wachstumsdaten Hinweise auf die globale Nachfrage sowie den geldpolitischen Kurs. Besonders dicht ist der Kalender am 5. und 12. November. An diesen Tagen treffen zahlreiche Unternehmensberichte auf zentrale Notenbank- und Konjunkturtermine. Für Anleger richtet sich der Blick damit sowohl auf die Geschäftsentwicklung einzelner Branchen als auch auf die Belastbarkeit der Konjunktur in Europa und den USA.

    Zum Auftakt am 4. und 5. November stehen in Deutschland unter anderem Fresenius, BMW und Vonovia mit Zahlen im Fokus. Am Folgetag folgen Commerzbank, Deutsche Telekom, DHL, Siemens Healthineers, Rheinmetall und Nordex; auch Sony, Toyota und Nintendo berichten aus Asien. Die Zahlenflut reicht von Banken und Versicherern über Industrie und Rüstung bis zu Handel, Technologie und Gesundheit. Volkswagen-Manager wollen zudem in Shanghai die Strategie für China und Märkte außerhalb des Landes erläutern. Daimler Truck, Krones und internationale Fluggesellschaften setzen am 6. November die Berichtssaison fort.

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    An den Finanzmärkten dürften geldpolitische Entscheidungen und Daten aus den USA besonders genau verfolgt werden. Am 5. November entscheiden Bank of England und Norges Bank über die Zinsen; zugleich stehen die erste US-BIP-Schätzung für das dritte Quartal und der ISM-Dienstleistungsindex an. Der US-Arbeitsmarktbericht folgt am 6. November. China veröffentlicht am 9. November Verbraucher- und Erzeugerpreise, später Handelsdaten. In den USA rückt am 10. November die Verbraucherpreisentwicklung in den Mittelpunkt. Für Deutschland stehen Auftragseingänge und Industrieproduktion sowie die endgültigen Verbraucherpreise auf dem Programm. In Europa sind zudem Einzelhandelsumsätze, Inflationszahlen und BIP-Daten relevant: Die zweite Schätzung des Eurozonen-Wachstums und Beschäftigungsdaten erscheinen am 13. November.

    Die zweite Hälfte der Frist bleibt ebenfalls ereignisreich. Am 10. November legen Infineon, Henkel, Uniper und K+S Zahlen vor; am 11. November folgen die Energieversorger RWE, Eon und Siemens Energy sowie Brenntag. Der 12. November bündelt Berichte von Allianz, Munich Re, Siemens und Merck mit einer breiten Gruppe deutscher Industrie-, Immobilien-, Technologie- und Logistikunternehmen. Auch international melden sich unter anderem Rolls-Royce, Foxconn und Telefonica. Am 13. November berichten Richemont, Generali und Bechtle.

    Für die Märkte versprechen außerdem die vorläufigen BIP-Daten aus Japan und die Industrie- und Einzelhandelszahlen aus China am 16. November Impulse. Am 17. November stehen der deutsche ZEW-Index, US-Einzelhandel und Industrieproduktion sowie Nvidia im Mittelpunkt; Home Depot und Disney berichten ebenfalls. Zum Abschluss folgen am 18. November die endgültigen Verbraucherpreise der Eurozone, US-Baubeginne und das Protokoll der US-Notenbanksitzung vom 28. Oktober.



    Weizen

    +1,08 %
    -1,64 %
    -13,01 %
    -8,75 %
    +9,89 %
    +4,30 %
    -24,48 %
    +46,16 %
    -20,36 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 594,6PKT auf Ariva Indikation (04. November 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.






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