Puma sendet erste Stabilisierungssignale – doch die Wende bleibt aus

Die Bruttomarge stieg auf 49,5 Prozent und übertraf damit sowohl den Vorjahreswert von 45,4 Prozent als auch die Markterwartung. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs geht allerdings auf Zollrückerstattungen von 29,8 Millionen Euro zurück. Ohne diese Zahlungen hätte die Marge nach der vorliegenden Analyse bei rund 47,9 Prozent gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) betrug lediglich 0,4 Millionen Euro und verfehlte den Konsens von 2,6 Millionen Euro. Herausgerechnet aus den Zollrückerstattungen wäre es auf etwa minus 29,4 Millionen Euro gesunken.

Puma macht bei der Stabilisierung Fortschritte, doch die Quartalszahlen zeigen weiterhin erheblichen Druck auf Umsatz und Ergebnis. Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Umsatz um 6,3 Prozent auf 1,776 Milliarden Euro. Damit fiel der Rückgang geringer aus als von Analysten erwartet und weniger stark als im zweiten Quartal, als das Minus 9,4 Prozent betragen hatte. Von einer Trendwende kann angesichts des weiterhin deutlichen Rückgangs aber noch keine Rede sein.

### Puma stabilisiert sich – der Weg zurück zum Wachstum bleibt schwierig

Als Belastung erweist sich die Kostenbasis: Die bereinigten operativen Aufwendungen stiegen trotz rückläufiger Erlöse um 6,7 Prozent auf 900 Millionen Euro. Ihr Anteil am Umsatz erhöhte sich von 45,1 auf 50,7 Prozent. Puma verweist unter anderem auf höhere Ausgaben für Direktvertrieb, Marketing und IT. Das berichtete EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro, der Nettoverlust bei 54,9 Millionen Euro. Beide Werte fielen schlechter aus als erwartet.

Auch der Ausblick bleibt herausfordernd. Puma engte die Prognose für das Gesamtjahres-EBIT von zuvor minus 150 bis minus 50 Millionen Euro auf minus 130 bis minus 80 Millionen Euro ein. Zwar wurde damit das mögliche Verlustmaximum begrenzt, zugleich sank aber die Aussicht auf ein besseres Ergebnis. Nach neun Monaten steht ein EBIT von minus 12,6 Millionen Euro zu Buche. Die neue Spanne impliziert für das Schlussquartal einen operativen Verlust von rund 67 bis 117 Millionen Euro.

Lichtblicke liefern Bilanz und Liquidität. Die Vorräte gingen binnen Jahresfrist um 24,3 Prozent auf etwa 1,61 Milliarden Euro zurück. Der freie Cashflow drehte von minus 43 Millionen auf plus 92 Millionen Euro; die Nettoverschuldung sank auf rund 1,08 Milliarden Euro. Der Mittelzufluss profitierte jedoch auch von Working-Capital-Effekten, geringeren Steuerzahlungen und niedrigeren Investitionen. Zudem werden bestimmte IT-Ausgaben künftig als laufende Kosten statt als Investitionen verbucht.

Regional wächst Asien/Pazifik um zehn Prozent, während Nordamerika und Europa, Naher Osten und Afrika deutlich schrumpfen. Running, HYROX und der Speedcat gelten als positive Markensignale, der Schuhumsatz insgesamt ist jedoch rückläufig.

Parallel meldete ANTA einen mittelbaren Anteil von rund 29,9 Prozent an Puma. Weitere Zukäufe binnen zwölf Monaten seien nicht geplant; ANTA strebe Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats, nicht aber der Unternehmensleitung an. Berenberg hält an „Buy“ und einem Kursziel von 40 Euro fest. Nach weitgehend abgeschlossenen Umbauten von Führung, Geschäftsmodell, Bilanz und Kostenbasis richte sich der Blick nun wieder auf Wachstum.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 26,95EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.