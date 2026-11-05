🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Puma sendet erste Stabilisierungssignale – doch die Wende bleibt aus

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare
    Puma sendet erste Stabilisierungssignale – doch die Wende bleibt aus
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    ### Puma stabilisiert sich – der Weg zurück zum Wachstum bleibt schwierig

    Puma macht bei der Stabilisierung Fortschritte, doch die Quartalszahlen zeigen weiterhin erheblichen Druck auf Umsatz und Ergebnis. Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Umsatz um 6,3 Prozent auf 1,776 Milliarden Euro. Damit fiel der Rückgang geringer aus als von Analysten erwartet und weniger stark als im zweiten Quartal, als das Minus 9,4 Prozent betragen hatte. Von einer Trendwende kann angesichts des weiterhin deutlichen Rückgangs aber noch keine Rede sein.

    Die Bruttomarge stieg auf 49,5 Prozent und übertraf damit sowohl den Vorjahreswert von 45,4 Prozent als auch die Markterwartung. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs geht allerdings auf Zollrückerstattungen von 29,8 Millionen Euro zurück. Ohne diese Zahlungen hätte die Marge nach der vorliegenden Analyse bei rund 47,9 Prozent gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) betrug lediglich 0,4 Millionen Euro und verfehlte den Konsens von 2,6 Millionen Euro. Herausgerechnet aus den Zollrückerstattungen wäre es auf etwa minus 29,4 Millionen Euro gesunken.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen. Smartbroker+

    Als Belastung erweist sich die Kostenbasis: Die bereinigten operativen Aufwendungen stiegen trotz rückläufiger Erlöse um 6,7 Prozent auf 900 Millionen Euro. Ihr Anteil am Umsatz erhöhte sich von 45,1 auf 50,7 Prozent. Puma verweist unter anderem auf höhere Ausgaben für Direktvertrieb, Marketing und IT. Das berichtete EBIT lag bei minus 11,4 Millionen Euro, der Nettoverlust bei 54,9 Millionen Euro. Beide Werte fielen schlechter aus als erwartet.

    Auch der Ausblick bleibt herausfordernd. Puma engte die Prognose für das Gesamtjahres-EBIT von zuvor minus 150 bis minus 50 Millionen Euro auf minus 130 bis minus 80 Millionen Euro ein. Zwar wurde damit das mögliche Verlustmaximum begrenzt, zugleich sank aber die Aussicht auf ein besseres Ergebnis. Nach neun Monaten steht ein EBIT von minus 12,6 Millionen Euro zu Buche. Die neue Spanne impliziert für das Schlussquartal einen operativen Verlust von rund 67 bis 117 Millionen Euro.

    Lichtblicke liefern Bilanz und Liquidität. Die Vorräte gingen binnen Jahresfrist um 24,3 Prozent auf etwa 1,61 Milliarden Euro zurück. Der freie Cashflow drehte von minus 43 Millionen auf plus 92 Millionen Euro; die Nettoverschuldung sank auf rund 1,08 Milliarden Euro. Der Mittelzufluss profitierte jedoch auch von Working-Capital-Effekten, geringeren Steuerzahlungen und niedrigeren Investitionen. Zudem werden bestimmte IT-Ausgaben künftig als laufende Kosten statt als Investitionen verbucht.

    Regional wächst Asien/Pazifik um zehn Prozent, während Nordamerika und Europa, Naher Osten und Afrika deutlich schrumpfen. Running, HYROX und der Speedcat gelten als positive Markensignale, der Schuhumsatz insgesamt ist jedoch rückläufig.

    Parallel meldete ANTA einen mittelbaren Anteil von rund 29,9 Prozent an Puma. Weitere Zukäufe binnen zwölf Monaten seien nicht geplant; ANTA strebe Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsrats, nicht aber der Unternehmensleitung an. Berenberg hält an „Buy“ und einem Kursziel von 40 Euro fest. Nach weitgehend abgeschlossenen Umbauten von Führung, Geschäftsmodell, Bilanz und Kostenbasis richte sich der Blick nun wieder auf Wachstum.



    PUMA

    +0,04 %
    +7,55 %
    +21,99 %
    -1,93 %
    +53,33 %
    -51,91 %
    -75,75 %
    +23,44 %
    +1.797,89 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960
    PUMA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 26,95EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Puma sendet erste Stabilisierungssignale – doch die Wende bleibt aus ### Puma stabilisiert sich – der Weg zurück zum Wachstum bleibt schwierig Puma macht bei der Stabilisierung Fortschritte, doch die Quartalszahlen zeigen weiterhin erheblichen Druck auf Umsatz und Ergebnis. Im dritten Quartal sank der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     