DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung
- DBAG erzielt im dritten Quartal erneut einen Gewinn
- Nach neun Monaten verbucht DBAG gut 30 Millionen Euro Verlust
- DBAG sieht Erholung, aber Markt bleibt herausfordernd
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustquartalen in Folge hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im dritten Quartal wieder Gewinn gemacht. Nach 0,2 Millionen Euro im Vorjahr wurde in den drei Monaten bis Ende September nun ein Konzernergebnis von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach neun Monaten steht allerdings noch ein Verlust von gut 30 Millionen Euro zu buche.
"Der Gesamtmarkt ist nach wie vor von Herausforderungen gekennzeichnet", sagte Vorstandssprecher Tom Alzin laut Mitteilung. Diese spiegelten sich insbesondere in den Bewertungsmultiplikatoren der ersten Jahreshälfte wider. "Im dritten Quartal ließ sich eine Erholung feststellen, auch wenn man immer anmerken muss, dass es sich um Momentaufnahmen handelt." Die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und dem Nettovermögenswert erachtet er für ungerechtfertigt./lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 19,04 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +46,61 %/+82,00 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dt. Beteiligungs AG - A1TNUT - DE000A1TNUT7
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dt. Beteiligungs AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Man schaue sich nur mal an, wer sich die Taschen bei der DBAG voll macht, Fonds schließt, die nicht abverkauft sind und dafür einen Bonus erhält, die "Unverkaufbaren" in einen neuen Fonds sammelt und dafür wieder Geld kassiert, während der Aktionär mit 1€ Dividende nebst sinkendem Aktienkurs abgespeist wird. Den 10-Jahreschart hatte ich ja schon reingestellt. Da zeigt sich, was aus der DBAG geworden ist. Ein sinkendes Schiff mit immer mehr zu hohen Preisen gekauften Unternehmen, die am Ende keiner abkaufen will. Nur die "Perlen" gehen an einen neuen Besitzer. Für mich seit längerem ein zu hoher Dealflow mit zu wenig eingekaufter Unternehmensqualität. Hier und da mal ein Verkauf, der groß gefeiert wird, wobei beim Aktionär kaum etwas ankommt. Die Eigenkapitalentwicklung der vielen letzten Jahre ist ein Witz! Und daran messe ich die Unternehmensführung, an der Kapitalallokation!
Ich bin jetzt über 25 Jahre Aktionär, seit 2010 mit unveränderter Stückzahl.
Davor ab und zu getradet.
Vom Höchstkurs (50,-€) hat die Aktie inzwischen über 60% verloren.
Verkaufen werde ich nicht, aber es tut schon sehr weh, zumal ich den Gewinn steuerfrei kassieren hätte können.
https://www.eqs-news.com/de/news/corporate/deutsche-beteilig…
- Sieben Transaktionen; je drei neue Investitionen (Hipp Technology Group, Bug Bounty Switzerland, TNL-Gruppe) und vier Veräußerungen (u. a. duagon und Kraft & Bauer)
- 26,1 Mio. Euro über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgeführt; NAV je Aktie zum 30. Juni 2026: 33,65 Euro
- Portfoliounternehmen entwickeln sich robust und trugen in Summe mit positiven Ergebnisbeiträgen zum Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis bei
- EBITA Fondsberatung: 6,8 Mio. Euro (H1 2025: 7,1 Mio. Euro)
- Prognose für das Geschäftsjahr 2026 am 16. Juli 2026 angepasst – Auslöser sind rückläufige Bewertungsmultiplikatoren der Vergleichsunternehmen