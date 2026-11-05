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    DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung

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    Für Sie zusammengefasst
    • DBAG erzielt im dritten Quartal erneut einen Gewinn
    • Nach neun Monaten verbucht DBAG gut 30 Millionen Euro Verlust
    • DBAG sieht Erholung, aber Markt bleibt herausfordernd
    DBAG schreibt im dritten Quartal Gewinn - Sieht leichte Markterholung
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei Verlustquartalen in Folge hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im dritten Quartal wieder Gewinn gemacht. Nach 0,2 Millionen Euro im Vorjahr wurde in den drei Monaten bis Ende September nun ein Konzernergebnis von 3,7 Millionen Euro ausgewiesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Nach neun Monaten steht allerdings noch ein Verlust von gut 30 Millionen Euro zu buche.

    "Der Gesamtmarkt ist nach wie vor von Herausforderungen gekennzeichnet", sagte Vorstandssprecher Tom Alzin laut Mitteilung. Diese spiegelten sich insbesondere in den Bewertungsmultiplikatoren der ersten Jahreshälfte wider. "Im dritten Quartal ließ sich eine Erholung feststellen, auch wenn man immer anmerken muss, dass es sich um Momentaufnahmen handelt." Die Diskrepanz zwischen Aktienkurs und dem Nettovermögenswert erachtet er für ungerechtfertigt./lew/stk

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    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 19,04 auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +46,61 %/+82,00 % bedeutet.





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