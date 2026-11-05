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    Ab 1,2 % Kupfer spielt ein Projekt ganz vorne mit

    Sinkende Erzgehalte, seltene Spitzenfunde

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    Sinkende Erzgehalte, seltene Spitzenfunde - Ab 1,2 % Kupfer spielt ein Projekt ganz vorne mit
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Die Daten kommen aus dem Maschinenraum der globalen Kupferexploration: Bei mehr als einer halben Million Bohrmetern lag der durchschnittliche Kupfergehalt in diesem Jahr bei 0,34 %. Ab 1,2 % reicht es für die oberen zehn Prozent.

     

    Die Aktie legte sofort um mehr als 20 % zu: Der Metallexplorer Arctic Minerals (ISIN: SE0024172779, WKN: A411LJ) veröffentlichte eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Kupfer-Silber-Projekt Hennes Bay in Schweden.

     

    Die MRE taxiert die Lagerstätte auf 7 Mio. t mit 1,03 % Kupferäquivalent (bestehend 0,75 % Kupfer und 20,9 Gramm Silber pro Tonne), was 936.000 Tonnen Kupferäquivalent bzw. 682.000 Tonnen Kupfer und 60,9 Millionen Unzen Silber entspricht. 30 % der Mineralressourcen sind in der Kategorie „Angezeigte Mineralressourcen“ klassifiziert, der Rest in der Kategorie „Abgeleitete Ressourcen.“

     

    Neue MRE für Hennes Bay: +72 % Kupferäquivalent

     

    Die Aktualisierung entspricht einer deutlichen Steigerung des enthaltenen Kupferäquivalents um 72 % im Vergleich zur früheren MRE aus dem Jahr 2025. Jene hatte nur eines von nunmehr sechs inkludierten Zielgebieten berücksichtigt.

     

    Arctic Minerals CEO Peter George sieht weiteres Potenzial über die neue MRE hinaus. „Die Mineralisierung bei Dingelvik und anderen potenziellen Gebieten ist weiterhin offen, und da bisher weniger als 5 % des (…) Konzessionsgebiets durch Bohrungen untersucht wurden, besteht ein immenses Potenzial für Ressourcenwachstum und neue Entdeckungen.“

     

    Funde wie bei Hennes Bay benötigt der globale Kupfermarkt dringend. Die über fast alle Sektoren hinweg steigende Nachfrage sieht sich einer zunehmend ausgedünnten Projektpipeline gegenüber.

     

    Der Datensatz „S&P Global Energy Discoveries“ umfasst alle Lagerstätten mit mindestens 500.000 Tonnen Kupfer. Hennes Bay mit Stand heute 682.000 Tonnen zählt also in diese Kategorie. Wie selten solche Entdeckungen geworden sind, zeigt der zugehörige Jahresbericht. Dieser identifizierte zwar zwischen 1990 und 2025 immerhin 263 bedeutende Kupferfunde mit insgesamt 1,402 Milliarden Tonnen Kupfer in Reserven, Ressourcen und der bisherigen Produktion.

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