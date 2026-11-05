Hier muss man einfach zuschlagen

Risiken nach unten: Sollte der Kurs kurzfristig etwas zurücksetzen, liegt eine ideale Auffanglinie bei 38,90 Euro, um die am Mittwoch entstandene Kurslücke zu schließen. Erst bei einem Absacken darunter droht ein Rückfall in den alten Abwärtstrend mit möglichen Verlusten Richtung 36,52 Euro und später 34,85 Euro. Dies wäre allerdings ein klares Schwächezeichen und würde den jüngsten Ausbruch ernsthaft infrage stellen.

Chancen nach oben: Durch den Befreiungsschlag kletterte die Nordex-Aktie direkt bis an den Widerstandsbereich um 41,50 Euro. Halten die Käufe an, könnten als Nächstes die Marken bei 45,18 Euro sowie die Hürde von Anfang des Jahres um 47,65 Euro in den Blick rücken. Das bietet Anlegern gute Chancen für einen kurz- bis mittelfristigen Einstieg. Auf längere Sicht wird der Aktie sogar der Sprung auf ein neues Jahreshoch von über 52,00 Euro zugetraut.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 41,50 Euro

Kursziele : 45,18 und 47,65 Euro

Renditechance via DN6W19 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN6W19 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,55 - 0,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,7684 Euro Basiswert: Nordex SE KO-Schwelle: 35,7684 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,84 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 47,65 Euro Hebel: 7,50 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3AH2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,55 - 0,59 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 46,9512 Euro Basiswert: Nordex SE KO-Schwelle: 46,9512 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,84 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,54 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.