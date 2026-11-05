Laut GS enormes Kurspotenzial

Zusätzlichen Rückenwind liefert eine frische Einschätzung der US-Investmentbank Goldman Sachs: Die Analysten haben ihr Kursziel für die Deutsche-Bank-Aktie von 44,25 auf 47,75 Euro angehoben und empfehlen das Papier weiterhin klar zum Kauf („BUY“).

Chancen nach oben: Aus technischer Sicht liegt die nächste Hürde für die Aktie nun bei 33,05 Euro. Gelingt der Sprung darüber, wird der Weg in Richtung des aktuellen Jahreshochs von Anfang September bei 35,84 Euro frei. Setzt sich der Aufwärtstrend fort, sind anschließend weitere Anstiege auf 37,02 Euro und bis zu 39,42 Euro denkbar – was attraktive Chancen für Anleger eröffnet.

Risiken nach unten: Nach unten hin ist der Kurs nun gut abgesichert: Der Bereich um 28,90 Euro sollte von jetzt an nicht mehr unterschritten werden, da sich das Chartbild sonst spürbar verschlechtern würde. In diesem Fall müssten Investoren mit Rücksetzern auf 26,84 Euro und im schlimmsten Szenario bis auf das bisherige Jahrestief bei 22,97 Euro rechnen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 32,55 Euro

Kursziele : 35,84, 37,02 sowie 39,42 Euro

Renditechance via DN7B6N : 150 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7B6N Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,48 - 4,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28,179 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 28,179 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 39,42 Euro Hebel: 7,16 Kurschance: + 150 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU182V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,90 - 4,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,5256 Euro Basiswert: Deutsche Bank AG KO-Schwelle: 37,5256 Euro akt. Kurs Basiswert: 32,55 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,60 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.