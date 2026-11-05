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    Alstom-Aktie stürzt um 20 Prozent ab: Gewinnmarge nur noch bei 1 Prozent

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    Alstom-Aktie stürzt um 20 Prozent ab: Gewinnmarge nur noch bei 1 Prozent
    Foto: Charles LIMA - stock.adobe.com

    **Alstom unter Druck: Gewinnwarnung erschüttert das Vertrauen**

    Die Aktien von Alstom sind nach einer deutlichen Senkung der Margenprognose massiv eingebrochen. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate verlor der Kurs am Montag zeitweise rund 20 Prozent gegenüber dem Pariser Schlusskurs vom Freitag. Mit 12,64 Euro erreichte das Papier den niedrigsten Stand seit März 2024. Auslöser ist die Ankündigung des französischen Bahntechnikkonzerns, im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch eine bereinigte operative Gewinnmarge von einem Prozent zu erwarten. Bislang hatte Alstom 6,5 Prozent in Aussicht gestellt.

    Als wesentlichen Belastungsfaktor nennt das Unternehmen Probleme und erhebliche Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max. Die Prognosesenkung wirft zugleich Fragen zur Planung und Abwicklung laufender Aufträge auf. Marktteilnehmer sorgen sich, dass die Schwierigkeiten nicht auf ein einzelnes Projekt begrenzt sein könnten und die Erholung der Profitabilität länger auf sich warten lässt.

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    JPMorgan reagierte mit einer deutlichen Neubewertung. Die US-Bank senkte ihr Kursziel für Alstom von 28 auf 15,60 Euro und stufte die Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ herab. Analyst Akash Gupta begründete den Schritt vor allem mit dem überraschenden Ausmaß der Gewinnwarnung. Alstom habe bereits zuvor Ziele ausgegeben, die unter den Markterwartungen gelegen hätten. Zudem verschiebe sich die von JPMorgan erwartete Belebung des freien Cashflows im zweiten Halbjahr um mindestens zwölf Monate.

    In Anlegerkreisen richtet sich die Kritik insbesondere auf die Steuerung des Unternehmens. Kommentatoren monieren wiederholte Gewinnwarnungen und bezweifeln, dass Probleme bei Planung, Angebotskalkulation und Kontrolle der Auftragsabwicklung ausreichend erkannt und behoben wurden. Auch die technische Vorbereitung der Zulassung einzelner Züge, darunter des Coradia Max, wird infrage gestellt. Diese Einschätzungen spiegeln die wachsende Skepsis am Markt wider, sind aber nicht unabhängig bestätigte Feststellungen.

    Zusätzliche Zweifel gelten der Profitabilität des Auftragsbestands und der finanziellen Entwicklung. Ein Anleger verweist auf einen möglichen kumulierten negativen freien Cashflow von 2,7 Milliarden Euro für die Jahre 2021 bis 2027 und hält das angekündigte Ziel, die Verschuldung auf zwei Milliarden Euro zu senken, für unzureichend. Alstoms Management hatte diese Zielgröße im Earnings Call verteidigt. Ob sie angesichts der nun verschobenen Cashflow-Erholung erreichbar ist, bleibt offen.

    Der Vergleich mit Wettbewerbern verstärkt den Druck: Bei Stadler Rail wird die Lage von Kommentatoren als stabiler eingeschätzt, Siemens Mobility schneide besonders gut ab. Für Alstom steht damit nicht nur die kurzfristige Ergebnisentwicklung auf dem Spiel. Entscheidend wird sein, ob das Management die operativen Probleme nachvollziehbar eingrenzt und verlorenes Vertrauen zurückgewinnt.



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    Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 11,23EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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