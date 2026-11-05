TeamViewer, AppLovin Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Stefan Puchner - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Xiaomi
|💬
|📰
|🥈
|Super Copper
|💬
|📰
|🥉
|DroneShield
|💬
|📰
|AIXTRON
|💬
|📰
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|SK hynix
|💬
|📰
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|TeamViewer
|67
|💬
|📰
|🥈
|Novo Nordisk
|58
|💬
|📰
|🥉
|Almonty Industries
|54
|💬
|📰
|Siemens Energy
|43
|💬
|📰
|Novavax
|37
|💬
|📰
|SpaceX
|31
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|AppLovin Registered (A)
|+19,48 %
|💬
|📰
|🥈
|Vulcan Energy Resources
|+13,90 %
|💬
|📰
|🥉
|Sunrun
|+13,21 %
|💬
|📰
|🟥
|Micronics Japan
|-17,21 %
|📰
|🟥
|Furukawa Denki Kogyo
|-17,35 %
|💬
|📰
|🟥
|Ibiden
|-18,06 %
|💬
|📰
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Xiaomi
Wochenperformance: +19,71 %
Wochenperformance: +19,71 %
Platz 1
Super Copper
Wochenperformance: -20,88 %
Wochenperformance: -20,88 %
Platz 2
DroneShield
Wochenperformance: -9,13 %
Wochenperformance: -9,13 %
Platz 3
AIXTRON
Wochenperformance: +0,70 %
Wochenperformance: +0,70 %
Platz 4
Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: -20,80 %
Wochenperformance: -20,80 %
Platz 5
SK hynix
Wochenperformance: -18,24 %
Wochenperformance: -18,24 %
Platz 6
TeamViewer
Wochenperformance: -26,18 %
Wochenperformance: -26,18 %
Platz 7
Novo Nordisk
Wochenperformance: +9,75 %
Wochenperformance: +9,75 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: -5,34 %
Wochenperformance: -5,34 %
Platz 9
Siemens Energy
Wochenperformance: -8,85 %
Wochenperformance: -8,85 %
Platz 10
Novavax
Wochenperformance: +1,72 %
Wochenperformance: +1,72 %
Platz 11
SpaceX
Wochenperformance: -8,49 %
Wochenperformance: -8,49 %
Platz 12
AppLovin Registered (A)
Wochenperformance: +24,06 %
Wochenperformance: +24,06 %
Platz 13
Vulcan Energy Resources
Wochenperformance: -7,04 %
Wochenperformance: -7,04 %
Platz 14
Sunrun
Wochenperformance: +32,98 %
Wochenperformance: +32,98 %
Platz 15
Micronics Japan
Wochenperformance: -12,23 %
Wochenperformance: -12,23 %
Platz 16
Furukawa Denki Kogyo
Wochenperformance: -14,69 %
Wochenperformance: -14,69 %
Platz 17
Ibiden
Wochenperformance: -32,97 %
Wochenperformance: -32,97 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
18 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte