Gold mit Rally: +1,64 % in 24h auf 4.127,00 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 5.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.992,09USD. Heute steht er bei 4.127,00USD. Das Investment wäre auf 10.358,5USD gewachsen – eine Steigerung von +107,17 %.

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.127,00. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Golds Erholung an die Marke von 4.000 USD je Unze. Diskutiert wird, ob die Konsolidierung beendet ist oder eine Bullenfalle droht; 3.500 USD bleiben als mögliches Rückschlagsniveau im Blick. Einige sehen das Tief erreicht und kaufen Gold oder Minenwerte nach. Als Einflussfaktoren gelten ETF-Abflüsse, die US-Wahlen sowie sinkende Ölpreise und Inflationsdruck. Auch Golds Bewertung im Vergleich zu möglichen Aktienblasen ist Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.