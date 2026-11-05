VW unter Druck: Dieselprozess stockt, Elli streicht Hardwaregeschäft

Die drei früheren Führungskräfte sollen an der Entwicklung der illegalen Abschalteinrichtung beteiligt gewesen sein oder eine Weiterentwicklung nicht verhindert haben. Einem Angeklagten wird zudem uneidliche Falschaussage vorgeworfen. Das Verfahren war zunächst gegen elf Beschuldigte gerichtet. Gegen acht wurde es nach Angaben der Staatsanwaltschaft gegen Geldauflagen eingestellt. Für den Prozess sind bis Ende 2028 insgesamt 150 Verhandlungstage angesetzt.

Die juristische Aufarbeitung des Dieselskandals bei Volkswagen kommt nur schleppend voran. Zum geplanten Beginn des vierten größeren Betrugsprozesses am Landgericht Braunschweig fehlte einer der drei Angeklagten krankheitsbedingt. Das Gericht hielt die Entschuldigung nach einer Unterbrechung jedoch nicht für ausreichend. Die Anklage wurde am Montag deshalb nicht verlesen; der Prozess soll am Donnerstag, dem 5. November, fortgesetzt werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Dieselskandal war im September 2015 öffentlich geworden. US-Behörden wiesen nach, dass eine Software in Millionen Dieselfahrzeugen Testsituationen erkannte und die Stickoxid-Emissionen dort senkte. Im normalen Fahrbetrieb lagen die Werte deutlich höher. Der Skandal kostete Volkswagen Milliarden und führte zum Rücktritt des damaligen Konzernchefs Martin Winterkorn. Sein Verfahren wurde aus gesundheitlichen Gründen abgetrennt und wegen angenommener Verhandlungsunfähigkeit vorläufig eingestellt.

Der erste große Betrugsprozess in Braunschweig endete im Mai 2025 nach jahrelanger Verhandlung. Zwei der vier Angeklagten erhielten Freiheitsstrafen, zwei weitere Bewährungsstrafen. Die Verurteilten legten Revision ein; eine Entscheidung steht aus. Ein fünfter, voraussichtlich letzter Prozess soll am 24. November beginnen. Angeklagt sind sieben frühere Führungskräfte und Mitarbeiter, auch für dieses Verfahren sind 150 Verhandlungstage bis Ende 2028 vorgesehen.

Parallel richtet Volkswagen seine Tochter Elli neu aus. Das Unternehmen zieht sich aus dem Hardwaregeschäft zurück: Betroffen sind unter anderem private Wallboxen, Ladesäulen und der Aufbau von Ladeinfrastruktur für Firmen. Auch die Produktion spezieller Ladesäulen endet; die Zuständigkeit für VW-Batteriegroßspeicher geht an ein anderes Konzernunternehmen. Für bestehende Kunden sollen Service, Ersatzteile und Software-Updates gewährleistet bleiben.

Von 2027 an will Elli sich auf Energie- und Mobilitätsangebote konzentrieren. Dazu zählen das Ladenetz mit mehr als einer Million Punkten in Europa, Lösungen für Fahrzeugflotten, Volkswagen Naturstrom und die intelligente Einbindung von Elektroautos ins Stromnetz. Der Umbau soll die Organisation schlanker und digitaler machen. Bei rund 400 Beschäftigten könnten Stellen wegfallen; Gespräche mit Arbeitnehmervertretern laufen.

Der wirtschaftliche Druck ist erheblich: Europas Lademarkt wächst, zugleich verschärft sich der Wettbewerb und die Margen sinken. Elli erzielte 2024 laut Unternehmensregister 174 Millionen Euro Umsatz, rund 15 Prozent davon mit Hardware, und schrieb einen Nachsteuerverlust von etwa 54 Millionen Euro. Mit geringeren Fix- und Personalkosten will Geschäftsführer Giovanni Palazzo die Tochter profitabel machen. Die Neuaufstellung soll Wachstum in tragfähige Erträge verwandeln.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 71,40EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.