🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    Hochtief mit Rücksetzer - interessant für den November 2026?

    Im Fokus

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Rückgang von -6,53 % sorgt für Unsicherheit. Der November könnte neue Bewertungsansätze eröffnen.

    Im Fokus - Hochtief mit Rücksetzer - interessant für den November 2026?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Trotz des Minus von -6,53 %, im Oktober 2026, bleibt das strukturelle Bild stabil. Viele Anleger sehen eher eine Normalisierung.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Hochtief ist im Mid-Cap-Bereich angesiedelt und bietet damit eine Mischung aus Wachstum und Risiko.
    Das Unternehmen verfügt über Entwicklungsspielraum, steht aber stärker im Wettbewerb und unter Beobachtung.
    Mid Caps wie Hochtief gelten häufig als interessante Kandidaten für strukturelles Wachstum.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hochtief!
    Long
    344,85€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    388,76€
    Basispreis
    2,52
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Hochtief bewegt sich in der Branche Baugewerbe, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Hochtief weist aktuell ein KGV von 25,78 auf und ist damit bereits etwas anspruchsvoller bewertet. Der Markt preist hier spürbare Erwartungen an die weitere Entwicklung ein. Für zusätzliches Kurspotenzial dürften entsprechend neue operative Impulse nötig sein. Die Bewertung lässt erkennen, dass Anleger dem Unternehmen weiteres Wachstum zutrauen. Das aktuelle Niveau setzt eine weiterhin stabile Geschäftsentwicklung voraus.

    Hochtief bietet aktuell eine Dividendenrendite von +1,47 % und damit eine solide laufende Ausschüttung. Die Dividende ergänzt das Aktienprofil sinnvoll, ohne der alleinige Investmenttreiber zu sein. Anleger erhalten damit eine Kombination aus Ertrag und weiterem Kurspotenzial. Die Rendite spricht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Wachstum. Das Dividendenprofil wirkt stabil, aber nicht außergewöhnlich hoch.

    Hochtief

    -0,60 %
    -1,66 %
    -9,50 %
    -17,01 %
    +41,24 %
    +287,36 %
    +448,79 %
    +207,17 %
    +1.523,44 %
    ISIN:DE0006070006WKN:607000
    Hochtief direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Hochtief Aktie im November 2026 ein Kauf?

    Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

    Die Aktie von Hochtief erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 57,45 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,06 %, über 10 Jahre bei 11,87 %.

    Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 385,14, was eine Steigerung von +4,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Fokus Hochtief mit Rücksetzer - interessant für den November 2026? Der Rückgang von -6,53 % sorgt für Unsicherheit. Der November könnte neue Bewertungsansätze eröffnen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     