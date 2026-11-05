HUGO BOSS senkt Prognose: Schwache Nachfrage drückt EBIT-Erwartung

Als Gründe für die Anpassung nennt das Unternehmen vorsichtigere Annahmen zur Konsumnachfrage sowie höhere, nicht zahlungswirksame Abschreibungen auf IT-Vermögenswerte. Hintergrund seien die raschen Veränderungen bei künstlicher Intelligenz und Technologie. Die Prognoseänderung signalisiert damit sowohl ein schwierigeres Marktumfeld als auch zusätzliche Belastungen durch die Neubewertung technischer Anlagen.

HUGO BOSS rechnet für 2026 mit einem stärkeren Umsatzrückgang und einem niedrigeren operativen Ergebnis als bisher. Der Modekonzern erwartet nun, dass der währungsbereinigte Umsatz im hohen einstelligen Prozentbereich sinkt. Bislang hatte das Unternehmen einen Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) setzt der Vorstand jetzt eine Spanne von 250 bis 300 Millionen Euro an. Zuvor waren 300 bis 350 Millionen Euro erwartet worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Erwartungen an das kurzfristige operative Nettovermögen (TNWC) wurden angepasst. Es soll nun rund 21 Prozent des Konzernumsatzes betragen, nach zuvor etwa 20 Prozent. HUGO BOSS führt dies vor allem auf geringere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurück. Ursache seien geänderte Zahlungsziele gegenüber Lieferanten. Die Investitionen sollen 4 bis 5 Prozent des Umsatzes erreichen; zuvor hatte das Unternehmen rund 4 Prozent veranschlagt. Dazu trägt der strategische Erwerb einer bislang angemieteten Logistikimmobilie am Hauptsitz bei. Der Kauf soll die langfristige operative Effizienz unterstützen.

Im dritten Quartal sank der währungsbereinigte Konzernumsatz um 5 Prozent. In Euro lag er mit 946 Millionen Euro um 4 Prozent unter dem Vorjahreswert von 989 Millionen Euro. HUGO BOSS begründet die Entwicklung mit der strategischen Refokussierung des Geschäfts im Rahmen des Programms „CLAIM 5 TOUCHDOWN“ und der verhaltenen Nachfrage in wichtigen Märkten.

Ein Lichtblick war die Bruttomarge: Sie verbesserte sich um 2,2 Prozentpunkte auf 63,3 Prozent. Dazu trugen Effizienzsteigerungen bei der Beschaffung und eine optimierte Preisgestaltung bei. Die operativen Aufwendungen stiegen dagegen um 2 Prozent. Höhere Verwaltungskosten überkompensierten dabei geringere Vertriebs- und Marketingaufwendungen. Das EBIT fiel im Quartal auf 81 Millionen Euro nach 95 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBIT-Marge sank von 9,6 auf 8,6 Prozent.

Die vollständigen Quartalsergebnisse wollte HUGO BOSS am 3. November veröffentlichen. RBC bestätigte nach den Zahlen die Einstufung „Sector Perform“ und das Kursziel von 38 Euro. Analystin Manjari Dhar wertete den Umsatz als besser als erwartet, den gesenkten EBIT-Ausblick jedoch als negatives Signal für die Frasers Group, die Mehrheitseigentümerin des Modeunternehmens.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 38,64EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.