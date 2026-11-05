AUTO1 steigert EBITDA um 46 Prozent – doch die Prognose bleibt gleich

Insgesamt verkaufte die Berliner Gruppe 242.817 Fahrzeuge, ein Plus von 11,1 Prozent. Der Bruttogewinn erhöhte sich um 15,7 Prozent auf 298 Millionen Euro. Auch der Bruttogewinn je Fahrzeug erreichte mit 1.234 Euro einen Rekordwert, verglichen mit 1.176 Euro vor einem Jahr. Die Zahlen deuten darauf hin, dass AUTO1 neben dem Absatzwachstum auch die Profitabilität im Handelsgeschäft verbessern konnte.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat im dritten Quartal 2026 so profitabel gearbeitet wie noch nie. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45,7 Prozent auf 75,6 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 10,4 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro zu. Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann sprach vom profitabelsten Quartal der Unternehmensgeschichte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das größere Merchant-Geschäft, über das AUTO1.com Fahrzeuge an Händler vermittelt, steigerte den Absatz um 10,3 Prozent auf 211.461 Autos. Der Umsatz wuchs um 7,7 Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, der Bruttogewinn um 14,8 Prozent auf 212,5 Millionen Euro. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug erreichte mit 1.005 Euro erstmals die Marke von 1.000 Euro.

Im Privatkundengeschäft Autohero fiel das Wachstum noch stärker aus. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge stieg um 16,2 Prozent auf 31.356. Der Umsatz erhöhte sich um 19,8 Prozent auf 561 Millionen Euro, der Bruttogewinn um 18 Prozent auf 85,5 Millionen Euro. Mit 2.777 Euro erzielte das Segment ebenfalls einen Rekord beim Bruttogewinn je Fahrzeug.

Bertermann führte die Entwicklung unter anderem auf ein neues Handelssystem zurück, das inzwischen in beiden Segmenten eingesetzt werde. Es habe den Bruttogewinn je Fahrzeug erhöht; zugleich habe das Unternehmen die Kosten kontrolliert. Die höheren Gewinne bei einem zweistelligen Absatzplus wertet das Management als Beleg für einen starken operativen Hebel.

Trotz der deutlichen Ergebnissteigerung fielen die Reaktionen am Markt gemischt aus. Nach Angaben von dpa-AFX lag der Umsatz leicht unter den durchschnittlichen Analystenerwartungen; auch das bereinigte EBITDA verfehlte den Konsens. JPMorgan bezeichnete die Zahlen in einer ersten Einschätzung als etwas enttäuschend, bestätigte aber die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 34 Euro. Die Aktie gab zunächst deutlich nach, erholte sich im Tagesverlauf jedoch und notierte am Nachmittag im Plus.

Für das Gesamtjahr hält AUTO1 an seiner Prognose fest. Der Konzern erwartet Verkäufe von 940.000 bis einer Million Fahrzeugen, darunter 815.000 bis 865.000 im Merchant- und 125.000 bis 135.000 im Retail-Segment. Der Bruttogewinn soll 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen, das bereinigte EBITDA 250 bis 275 Millionen Euro. Analysten verwiesen darauf, dass der Ausblick keine deutlich stärkere Geschäftsdynamik im Schlussquartal erkennen lasse.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate BSX (05. November 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.